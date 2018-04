Bonjour,

Vous êtes plus d'une dizaine à nous demander qui est propriétaire des terres de la ZAD. Au détour d'une salve de questions sur la légalité des expulsions entamées la semaine dernière par les gendarmes, la préfecture de Loire-Atlantique nous répondait:

L'Etat est propriétaire des 1650 hectares [de la ZAD]

C'est d'ailleurs ce qu'on a pu lire dans de nombreux médias (y compris dans Libé). La réponse, lapidaire, n'est pas strictement vraie. Questionnée avec insistance, la préfecture corrige: «L'Etat a acquis uniquement les 1425 hectares nécessaires [au projet].» Pour éclairer cette différence, plongée dans les méandres administratives de ces terres.

De la ZAD à la DUP

Le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes prend forme en janvier 1974, avec la «création, par arrêté préfectoral, d'une Zone d'Aménagement Différée (ZAD) de 1225 hectares au bénéfice du département de la Loire-Atlantique qui se porte acquéreur des terrains nécessaires, répartis sur quatre communes [au nord-ouest de Nantes]: Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandhchamp-des-Fontaines et Treillères», lit-on dans la chronologie du projet sur le site de la mission de médiation de l'aéroport du Grand ouest, qui a remis son rapport en décembre 2017 au gouvernement.

L'arrêté créant la ZAD offre au département une préemption: il est prioritaire pour racheter les terres que les propriétaires veulent vendre. Sauf qu'au fil des ans, les chocs pétroliers, le développement du rail, l'abandon du Concorde enterrent (presque) l'aéroport. Sa vocation change: «Apparu en 1966, le projet a vu ses logiques se modifier : aéroport international, aéroport pour le Concorde, aéroport de fret, puis troisième aéroport du Grand Paris, et aujourd'hui aéroport du Grand Ouest», écrivent en 2014 les chercheurs Jean Renard et Cécile Railland-Juin.

Il n'empêche: le département profite de cet avantage pour acquérir, au sein de la ZAD, «895 hectares, entre 1976 et 2008», nous expliquent par mail les services de la collectivité de Loire-Atlantique, qui ajoutent: «L'ensemble a été vendu à l'Etat en 2012 pour près de 5 millions d'euros.» L'Etat en devient donc propriétaire à ce moment là.

Dans les années 2000, le vent tourne en faveur de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En février 2008, le gouvernement Fillon annonce par décret la déclaration d'utilité public (DUP) des «travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest – Notre-Dame-des-Landes». Cette DUP offre la possibilité à l'Etat d'exproprier les propriétaires, moyennant compensation. Elle porte sur une zone de 1650 hectares, précise à CheckNews la préfecture de Loire-Atlantique.

C'est de là qu'on a pu lire un peu partout que l'Etat possédait 1650 hectares. En réalité, la préfecture nous a précisé que sur cette surface, «1425 ha ont été acquis par l’État. Les surfaces restantes de la DUP [1650-1425 = 225 hectares] n'ont pas été acquises et ont conservé leur usage agricole initial».

Concession à Vinci

Rentrons maintenant dans le détail des mécanismes d'acquisitions. Le 30 décembre 2010, un nouvel acteur est entré en jeu: l'entreprise Aéroports du Grand Ouest (AGO), qui signe avec l'Etat un contrat de concession, approuvé par décret du 29 décembre 2010.

AGO est une filiale de Vinci, qui la détient à 85%. S'y ajoutent 10% qui appartiennent à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes - Saint-Nazaire et 5% à l'entreprise de travaux publics de l'ouest (ETPO-CIFE), lit-on dans un document d'AGO de 2012. Cette structure gère par ailleurs les aéroports de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire Montoir.

Fin 2010, AGO obtient une concession de 55 ans couvrant une surface de 1239 hectares. Ils sont destinés à l'aménagement de la plateforme aéroportuaire.

En ajoutant à cette surface les 186 hectares destinés à la desserte routière (entre la N165 à l'ouest et la N137 à l'est), on arrive aux 1425 hectares «acquis par l'Etat», selon la préfecture.

Pour se représenter la distribution des terres entre aéroport et barreau routier, on peut se reporter à la carte produite par la Comission nationale du débat public:

Si vous avez suivi jusque-là et que les chiffres ne vous font pas peur, voici la distribution des 1425 hectares en fonction de leur acquéreur, explicitée par la préfecture de Loire-Atlantique:

Les 895 ha cédés à l'amiable [pour 5 millions d'euros] par le conseil départemental à l'Etat étaient constitués de 819 ha situés dans l'emprise de la concession, 43 ha situés dans l'emprise de la desserte routière et de 34 ha situés en limite de ces emprises (dans le périmètre DUP). AGO a acquis pour le compte de l'Etat environ 180 ha à l'amiable et 210 ha par expropriation au sein du périmètre de la concession aéroportuaire. La DREAL (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) a acquis environ 70 ha à l'amiable et 50 ha par expropriation [dans l'emprise de la desserte routière]. Le restant des surfaces (1239-819-180-210 = 30ha pour la concession et 186-43-70-50=23ha pour la desserte routière) est constitué de terrains déjà propriété de l'Etat avant 2008 ou du domaine public routier et des voies traversant les emprises.

Soit, selon les chiffres de la préfecture concernant la surface destinée à l'aéroport et à la route:

*Inchangé depuis le début du projet - surfaces en hectares.

Rappelons que quel que soit l'acquéreur, l'Etat est le propriétaire actuel.

Et après ?

En février 2018, la DUP est arrivée à son terme. Alors que deviendront (et à qui reviendront) ces 1650 hectares maintenant qu'il n'ont plus vocation à acccueillir un aéroport?

En tout logique, les 225 hectares de la DUP qui n'ont pas été acquis par l'Etat, selon la préfecture, devraient donc continuer d'appartenir à leurs propriétaires actuels. Selon toute probabilité rien ne change non plus pour les 53 hectares que l'Etat possédait avant 2008 ou qui appartenaiet au domaine public routier.

Par ailleurs, comme nous vous l'expliquions dans une précédente réponse CheckNews, le code de l'expropriation d'utilité publique encadre les possibilités de rétrocession: le propriétaire qui a été exproprié est fondé à récupérer son terrain, s'il rembourse le dédomagement qu'il a obtenu en guise de compensation à l'expropriation. Les agriculteurs qui ont été obligés de quitter leur terrain (et ceux qui ont illégalement refusé de le quitter, refusant les indemnisations) après la DUP de 2008 devraient donc être en droit de récupérer légalement leurs terres. Cela concerne les 260 hectares expropriés au bénéfice d'AGO (210 ha) et la DREAL (50 ha).

Le département de Loire-Atlantique a pour sa part déjà fait montre de sa volonté de racheter les 895 hectares vendus à l'Etat en 2012. Les services du conseil départemental nous ont précisé qu'il faudra bourse délier et que «le département a prévu de racheter ces terres.» Pour ce faire, le président du Conseil départemental Philippe Grosvalet a envoyé une lettre à la directrice régionale des finances publiques où on lit que le département «a procédé à la cession amiable de 42 hectares […] au profit de l'Etat et de 852 hectares […] au profit de l'Etat, représenté par la société AGO, agissant en sa qualité de concessionnaire de l'Etat». Sur ce, le président du Conseil départemental conclut: «En application de l'article L.421-1 du Code de l'expropriation, je sollicite au nom du département de Loire-Atlantique la rétrocession de l'ensemble des parcelles.»

En fait, cet article n'est applicable que s'il y a eu une ordonnance d'expropriation. Cette ordonnance est signée par un juge si le propriétaire a refusé de vendre malgré la DUP (c'est sur cet article de loi que s'appuient les agriculteurs expropriés dont nous parlions juste avant). Or, le département a cédé ses terres, mais il n'y a pas eu d'expropriation, puisqu'une telle procédure n'es pas applicable aux biens du domaine public (le courrier du département évoque d'ailleurs une «cession à l'amiable»). A cela s'ajoute «un deuxième niveau de lecture», estime l'avocat des opposants à l'aéroport de l'ACIPA (Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes), Thomas Dubreuil. Il estime que la demande du département auprès de l'Etat n'est pas recevable parce que «le département n'a jamais été vraiment propriétaire: il a acheté les terrains pour l'Etat, et n'a été que porteur de projet.» A terme, il pourrait peut-être appartenir à la justice de trancher.

Que l'Etat ou le département obtiennent finalement la propriété, le plus probable est que les terrains soient vendus ou mis en location à des agriculteurs (puisqu'il s'agit plutôt de terres agricoles). Idem pour les terrains achetés à l'amiable par AGO et la DREAL directemet aux propriétaires (250 ha), qui appartiennent de fait à l'Etat: soit des exploitants les rachètent, soit ils obtiennent la possibilité de les louer. Comme Libé l'expliquait, une partie des opposants à l'aéroport et des occupants (illégaux) des terres milite pour une gestion sur le mode du Larzac, avec un bail emphytéotique, c'est à dire une location de très longue durée des terrains.

En résumé: la DUP a permis à l'Etat de mener des expulsions sur 1650 hectares. Finalement, seuls 1425 intéressaient les pouvoirs publics pour y construire l'aéroport et la route. Ces terres appartiennent pour l'instant à l'Etat mais pourront être rachetées par les expulsés, puisque la DUP est terminée. Quant à celles qui ont fait l'objet d'une transaction à l'amiable (qu'elles aient été achetées par le département, AGO, ou la DREAL), elles appartiennent au domaine public, et pourraient être mises en vente ou en location.

Fabien Leboucq

