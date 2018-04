Bonjour,

L'estimation selon laquelle 7% des adultes Américains, soit environ 16 millions de personnes, croient que le lait chocolaté serait produit par des vaches marrons trouve son origine dans un sondage réalisé sur 1000 Américains pour le Centre d'innovation des produits laitiers américains. Ses résultats avaient d'abord été relayés en juin 2017 par la revue Food&Wine, puis popularisés par le Washington Post et ainsi suivis par les médias du monde entier, hilares du manque de culture de ces Américains. En France, certains médias avaient quant à eux réussi à faire une erreur de traduction, en écrivant que les Américains pensaient que le chocolat au lait (et non plus le lait chocolaté) était produit par des vaches marrons.

Si l'information a fait rire beaucoup de monde, on peut noter que la revue américaine dédié au journalisme Columbia Journalism Review s'est plongée dans les détails du sondage, qu'elle considère finalement «aussi trouble que du lait chocolaté». La revue observe qu'on ne connaissait pas la question posée aux Américains. Par contre, on sait que les sondés pouvaient voter pour plusieurs réponses, puisque Jean Ragalie-Carr, la présidente du Conseil National des Laitiers (National Dairy Council) avait indiqué à la radio NPR: « et bien, il y avait des vaches marrons ou des vaches blanches-et-noires, ou ils ne savaient pas». Pour la Columbia Journalism Review, ceci est tout de même inquiétant, puisque selon cette phrase, on pourrait également conclure que 93% des Américains croient que le lait chocolaté vient des vaches blanches et noires ou ne savent pas comment il est préparé. Après avoir mené son enquête, la Columbia Journalism Review n'a pas réussi à connaître les détails du sondage, ce qui laisse donc douter de son sérieux, mais aussi de celui des médias qui ont relayé ce coup médiatique de l'industrie laitière américaine. La journaliste écrit ainsi qu'une porte-parole du commanditaire de l'enquête avait «refusé de répondre à [ses] demandes sur la formulation des questions, et a dit que les résultats complets de l'étude n'avaient pas vocation à être publiés».

En résumé: un sondage douteux laisse entendre que 7% des américains croient que le lait chocolaté est produit par des vaches marrons, mais l'on ne connait pas les résulats détaillés de l'enquête, qui n'ont pas été rendus publics.

