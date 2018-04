Bonjour,

Ce matin, dans la matinale de France Inter, le journaliste Cyril Graziani a raconté l'anecdote suivante à propos du livre de François Hollande, Les leçons du pouvoir, où le président fait le bilan de son quiquennat (et étrille au passage son successeur à l'Elysée) :

« Emmanuel Macron savait depuis l'été dernier que son prédecesseur s'attelait à l'écriture d'un livre. Tout ça à cause d'un mail envoyé malencontreusement à la mauvaise adresse. Le secrétariat du président de la république a, en effet, reçu un jour un message de Laurent Joffrin. Surprise, à l'intérieur, un long chapitre réécrit par le journaliste, ami proche de François Hollande, de ce qui semble être la trame d'un ouvrage. Il pensait l'envoyer à Hollande, raconte un témoin ».

Croisé à la machine à café du journal, Laurent Joffrin confirme : «Ce n'était pas un chapitre, mais l'introduction du livre, que j'ai un peu repatouillé. A l'époque, ce devait être un livre d'entretien, entre lui et moi. On a même fait quelques entretiens en août. Et puis son éditeur et lui ont estimé que ce serait plus efficace écrit à la première personne». Laurent Joffrin a donc amendé l'introduction d'un livre d'entretiens qu'il était censé réaliser avec l'ancien président. Celle-ci a été conservée «en partie» par François Hollande et son éditeur dans la version définitive du livre

Le directeur de la rédaction de Libération est d'ailleurs cité dans la page «Remerciements» des Leçons du pouvoir. «J'ai également une pensée reconnaissante à l'égard de Laurent Joffrin pour son questionnement initial», écrit l'ancien président.

Joffrin a-t-il vraiment envoyé par erreur un mail contenant cette introduction au secrétariat de Macron ? Oui aussi. «Ce n'est pas pour nous», a-t-il reçu en retour.

