Vous faites référence au crash d'un avion militaire algérien faisant 257 morts, près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d’Alger, ce mercredi 11 avril.

L'appareil accidenté est un Iliouchine-76, d'après les indications d'une source militiaire algérienne à l'AFP.

Sur le site du constructeur actuel Aviastar-sp basé à Oulianovsk, en Russie on peut lire que l'IL-76 est un avion conçu par un programme d'aviation soviétique pour transporter plusieurs dizaines de tonnes.

La production était d'abord localisée à Tachkent en Ouzbekistan avant d'être rappatriée à Oulianovsk.

Pour l'instant, il n'est pas possible de connaître quel est le modèle exact de l'IL-76 impliqué dans l'accident en Algérie (il existe plusieurs versions modernisées de cet avion au départ conçu dans les années 70) , et donc de savoir où et quand a été construit l'appareil. Le ministère de la défense algérien a ordonné la misé en place «immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident», d'après l'AFP.

Selon les données du site spécialisé dans les catastrophes aériennes aviation-safety, l'IL-76 est impliqué dans 56 accidents - dont celui du 11 avril- causant la mort de plus de 1000 personnes.

Emma Donada