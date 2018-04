Bonjour,

Lundi 9 avril, Emmanuel Macron s'est rendu à une soirée organisée par la conférence des évêques de France (CEF) au collège des Bernardins à Paris. Le discours du chef de l'Etat, appelant à «réparer» un lien «abîmé» entre l'Église et l'État, a provoqué de vives réactions.

Pour vous répondre simplement, c'est la première fois qu'un président de la République était convié à un tel événement. Libération l'a écrit ici. Ce n'est donc pas une habitude.

Sur France Inter mardi 10 avril, interrogé par Léa Salamé, le porte-parole de la CEF, Mgr Olivier Ribadeau Dumas, a répondu sur le caractère «inédit» de cette rencontre.

- Pourquoi l'avoir invité? C'est totalement inédit que la conférence des évêques de France lance une telle invitation à un président de la République. Vous avez voulu faire comme le dîner du Crif par exemple? - Pas tout à fait comme le dîner du Crif, vous avez dû remarquer déjà les différences. Mais parce que nous avons rencontré beaucoup d'interlocuteurs qui nous ont dit que la parole de l'Eglise aujourd'hui était attendue. Et que d'autre part nous savons, et nous avons perçu chez monsieur Macron cette fibre aussi sensible à la place des religions au coeur de la société et qu'il nous semblait important qu'il puisse y avoir ce dialogue entre l'Eglise et les plus hautes autorités de l'Etat.

Dans son discours lundi soir, Mgr Georges Pontier, le président de la CEF, a commencé par s'adresser à Emmanuel Macron et a précisé: «Votre présence nous honore et manifeste les relations anciennes et renouvelées entre l’État et l’Église Catholique. Cette rencontre est inédite et n’a pas nécessairement vocation à être renouvelée annuellement.»

Cordialement,

Pauline Moullot

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.