Bonjour,

C'est faux. Cette rumeur, selon laquelle trois fautes contre cinq seraient seulement tolérées à l'examen du code de la route, est vieille de plusieurs années.

Selon la rumeur, l'épreuve du code la route nécessiterait désormais de ne faire que trois fautes contre cinq auparavant. Pourtant, aucune réforme ne prévoit ça. Dans la réforme du permis de conduire de 2016, voulue pour améliorer et accélérer la procédure d'obtention du permis tout en le rendant moins coûteux, quelques modifications avaient été effectuées sur les modalités de l'examen théorique du permis, à savoir le code de la route. Une nouvelle banque de questions -plus difficiles- est ainsi proposée aux candidats aujourd'hui.

Il n'a jamais été question d'abaisser le nombre de mauvaise réponse de cinq à trois pour obtenir le code. Le site de la sécurité routière, indique d'ailleurs que «dans la nouvelle épreuve théorique générale (ETG), l’épreuve ne change pas et le candidat doit toujours répondre correctement à 35 questions sur 40 pour décrocher son Code ». Le site précise ainsi que ce ne sont pas les épreuves qui évoluent mais les questions, qui sont désormais plus difficiles. Si complexes que le taux de réussite à l'examen du code de la route a fortement chuté, passant de 70% en moyenne à 16.7% le 2 mai 2016, premier jour de la mise en application de la réforme. Une partie de ces questions plus complexe a d'ailleurs été depuis supprimée.

Cette rumeur circule en fait depuis des années, et revient à chaque réforme du code de la route. En tapant « code de la route + trois fautes » sur un moteur de recherche internet, on tombe rapidement sur des dizaines de sites, de forums de discussions, propageant l'idée au moins depuis 2003 que le code de la route serait passé à trois fautes.

Une origine incertaine

Pour les moniteurs d'auto-école, cela durerait même depuis plus de vingt ans. Sur un forum de discussion destiné aux professionnels de l'éducation et de la sécurité routière, ils sont des dizaines d'enseignants auto-école à expliquer qu'ils entendent cette rumeur depuis des années. On peut ainsi lire: «Cette rumeur a la vie dure. 20 ans moi aussi que je l'entends chaque mois de décembre mes élèves me disent : "parait que le code passe a 3 fautes en janvier"» ou encore «Depuis 20 ans que j'exerce, on me demande tout le temps "c'est quand le code à 3 fautes"».

Contacté par CheckNews, Patrice Bessone, président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), indique lui aussi que la rumeur est très ancienne sans pouvoir la dater précisément : «Cette rumeur dépasse même nos âges ! Depuis que l'examen du code est un QCM [questionnaire à choix multiple], la rumeur existe. Vous savez comme toutes les rumeurs, c'est difficile d'en trouver la source.» Patrick Bessone confirme également que «la règle est toujours d'avoir au moins 35 bonnes réponses sur 40 questions», soit cinq fautes possibles.

De son côté, Pierre Talon, président de la Fédération nationale des enseignants de la conduite (Fnec) et enseignant de conduite depuis 41 ans, a une hypothèse: «Je pense qu 'elle vient de notre profession elle-même. Quand on, arrivait plus a motiver nos élèves, on leur disait "il y a des bruits qui disent que c'est passé à trois fautes, donc il faudrait que tu révises bien ton code"». Mais selon lui, la rumeur pourrait aussi venir d'un autre facteur : «Il y a eu une époque où dans le code il y avait trois fautes élminatoire sur les règles de priorité. Cette règle a été supprimée depuis».

Cordialement,

Marie-Perrine Tanguy