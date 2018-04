Bonjour,

Vous êtes (très) nombreux à nous interroger sur la légalité des opérations en cours à Notre-Dame des-Landes. Nous avons déjà répondu à la question concernant la ferme dite des «100 noms»: selon nos informations, l'avocat d'un des occupants a déposé un référé pour voie de fait contre la préfecture, arguant que l'expulsion des occupants et la destruction des lieux n'étaient pas légales.

Selon les informations de CheckNews, un référé-liberté est également en préparation du côté des zadistes, pour faire cesser les expulsions. Les autorités assurent de leur côté que «chacune des expulsions réalisées repose sur des décisions de justice rendues au terme de procédures légales scrupuleusement respectées.»

L'élément de langage est récurrent depuis l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport : le gouvernement veut «rétablir l'état de droit» sur la ZAD. Difficile, pourtant, au troisième jour de l'opération d'expulsion, de savoir qui peut s'en prévaloir, puisque les deux parties s'accusent mutuellement d'agir illégalement. Etat des lieux du débat, qui finira probablement devant les tribunaux

Le 17 janvier 2018 par le Premier ministre Edouard Philippe expliquait que: «Les occupants illégaux de ces terres devront partir d'eux-mêmes d'ici le printemps prochain ou en seront expulsés.»

Premières inquiétudes

Et dès le printemps justement, un collectif d'avocats envoyait une lettre ouverte à Edouard Philippe intitulée «Observations sur l'illégalité d'une expulsion des habitants de la "ZAD" de Notre-Dame-des-Landes». Saisi par les occupants de la ZAD, qui relaient le document de 8 pages daté du 21 mars sur leur site, les avocats expliquent:

En l’état des éléments du dossier à notre disposition, c’est-à-dire essentiellement vos déclarations publiques, dès lors que les habitants n’ont reçu aucun ordre d’expulsion prononcé par une juridiction à l’issue d’une procédure publique et contradictoire, la «ZAD» de Notre-Dame-des-Landes ne nous paraît pas expulsable.

Le collectif de juristes, citant la présidente de la commission Libertés publiques et droits de l'homme du Conseil national des barreaux , rappelle que «pour expulser des squatters, il faut une décision judiciaire». «Sauf disposition spéciale», précise le code des procédures civiles d'exécution qui encadre les expulsions. Comme par exemple, un trouble à l'ordre public, qui n'a pas ici été caractérisé. D'autant que selon un rapport parlementaire consacré aux ZAD, «l'installation [de l'une d'entre elles] est en soi un acte délictueux, mais ne constitue pas un trouble à l'ordre public».

A cela les avocats ajoutent :

Les habitants qui nous ont mandatés n'ont reçu notification d'aucune décision de justice. A moins que des ordonnances aient été délibérément rendues «sur requête» [une procédure utilisée quand l'identité du squatteur est inconnue] alors même que nombre d’entre eux avaient fait connaître leur identité auprès d’AGO-Vinci, alors maître d’oeuvre du projet d’aéroport, mais également auprès de la préfecture. Malgré de nombreuses demandes à la préfecture et aux greffes des Tribunaux, et au mépris des règles de procédures, aucune de ces éventuelles décisions n’a été portée à la connaissance des habitants de la zone, et ce alors que les huissiers de justice n’ont jamais été empêchés de se rendre sur la « ZAD » et que la majorité des lieux de vie sont dotés de boîtes aux lettres visibles…

Le collectif est appuyé, une semaine plus tard, par l'association Droit au logement, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France. «Notre-Dame-des-Landes: l'expulsion violerait le droit à une défense et un débat contradictoire», est titré le communiqué commun. Les deux syndicats et l'association, s'y indignent que «les occupant.e.s n'[aie]nt pas été convoqués, ni même informés d’une audience les concernant, ce qui leur a retiré la possibilité d’y assister et de se défendre.» Et d'ajouter qu'«à défaut pour le tribunal de procéder à cette communication, nous demandons à nouveau au préfet de Loire-Atlantique de communiquer copie de ces ordonnances aux habitant.e.s, ou de délivrer toute information leur permettant d’en prendre connaissance afin, s’ils.elles le jugent utile, d’exercer leur droit à un recours effectif [...]»

Réaction des autorités

Les autorités réagissent d'abord par voie de presse. Le 2 avril, Le Monde cite ainsi le ministère de l'Intérieur :

On ne va pas se lancer dans un débat juridique. On affirme que tout a été fait pour l’identification des personnes afin de permettre ce débat contradictoire, mais certaines la refusent. D’ailleurs, elles ne donnent pas leur nom, portent des cagoules et préfèrent s’appeler “Camille”. Le juge constatera que tout a été fait pour mener à bien cette identification. Cela nous fait d’ailleurs sourire de voir des occupants illégaux en appeler au droit pour rester plus longtemps illégalement sur le terrain.

La préfecture a par ailleurs réagi aux griefs soulevés par les avocats, dans un courrier daté du 5 avril 2018 au tribunal administratif de Nantes et dont CheckNews a pu consulter des extraits. On y apprend que les mesures judiciaires d'expropriation et d'expulsions ont été demandées par la société AGO. On y lit que la filiale de Vinci, et son huissier «ont tenté de procéder, comme il se doit, à l'identification des occupants sans titre, afin de diligenter, à leur encontre, des procédures d'expulsions». Ce que l'huissier «n'est qu'imparfaitement parvenu» à faire:

Dans un tiers des cas, cette identification a pu être prononcée par le tribunal d'instance, ou le juge de l'expropriation selon les cas, au terme d'une procédure contradictoire […] Dans les deux tiers, il n'a pas été possible aux huissirs d'accéder jusqu'aux parcelles occupées pour permettre d'en identifier les occupants […] (routes barrées, opposition violente, agressions physiques, menaces de tirs...).

Relances et référés

Troisième round de ce dialogue de sourd. Le 7 avril, plusiers avocats membres du collectif susmentionné se fendent d'une nouvelle lettre ouverte au Premier ministre, relayée par Reporterre:

Contrairement à ce qui est affirmé, tant dans l’article [du Monde] que dans les écritures de la préfecture, les habitants de la ZAD se sont expressément fait connaître auprès de la préfecture, d’AGO-Vinci et des tribunaux d’instance de Nantes et de Saint-Nazaire, et ce dès 2013, par l’envoi de courriers recommandés avec accusé de réception. Il est donc on ne peut plus mensonger et expéditif d’affirmer que les habitants ne seraient pas identifiables pour les priver de procédure contradictoire et procéder à leur expulsion.

Selon les informations de CheckNews, ces avocats, qui disent représenter une vingtaine de zadistes, sont en train de préparer un référé-liberté, «au nom de l'ensemble des habitants qui s'étaient fait connaître, et dont l'expulsion est imminente», nous explique une juriste du collectif. Il s'agit d'une procédure d'urgence, visant à faire arrêter les expulsions et les destructions de lieux de vie.

Quant à celles qui ont déjà eu lieu, au moins un référé pour voie de fait a été déposé ce matin contre la préfecture, a expliqué l'avocat Stéphane Vallée à CheckNews. Il concerne la ferme des «100 noms», où la procédure n'a pas été respectée, selon les occupants: ils affirment s'être fait connaître auprès de la préfecture mais ne pas avoir reçu d'ordre d'expulsion, ce qui les aurait privés de la possibilité de plaider leur cause devant un juge.

Mardi 10 avril au soir, la préfecture répondait à CheckNews en ces termes:

Les personnes expulsées ont systématiquement fait obstacle à la procédure de droit commun, en organisant notamment leur anonymat, empêchant ainsi l'identification des personnes à expulser. Chacune des expulsions réalisées repose sur des décisions de justice rendues au terme de procédures légales scrupuleusement respectées face à des individus qui n’ont eu de cesse de violer ouvertement la loi ou de s’y soustraire. Les ordonnances sur requête ont été délivrées aux personnes présentes sur les parcelles des squats concernés.

Relancée, la préfecture explique que «l'Etat a toujours respecté le droit et les procédures légales dans ce dossier, comme en témoigne les 189 décisions de justice déjà prises en sa faveur», sans en dire plus sur la nature de ces décisions. Questionnée sur les 100 noms, la préfecture ajoute qu'«il n'y a pas eu de déclaration de projet agricole pour les 100 noms qui présente les activités agricoles, le nom des personnes qui les mènent, depuis la décision du projet d'aéroport.»

Audience

En résumé, la question principale est de savoir si la préfecture était fondée à recourir à ces fameuses «ordonnances sur requête». Autrement dit, si elle ignorait, et n'a pas eu les moyens, comme elle l'affirme, de connaître l'identité des personnes expulsées. Ces dernières assurent qu'elles s'étaient nommément manifestées.

Une audience publique et contradictoire aura lieu le jeudi 12 avril au matin, concernant le référé pour voie de fait déposé par Stéphane Vallée, l'avocat d'un occupant des 100 noms. L'occasion pour les deux parties de s'expliquer devant un juge.

Fabien Leboucq