Bonjour,

Contactés par CheckNews, les services de l'Elysée ont confirmé -sans plus de commentaires -que le président de la République avait bien abordé la question des droits de l'homme avec Mohammed ben Salmane, le prince-héritier d'Arabie Saoudite, venu en visite officielle en France en début de semaine.

Emmanuel Macron a détaillé sa position sur le sujet, lors d'une conférence de presse, mardi 10 avril. D'après lui, la France doit acommpagner le projet de modernisation de la royauté, car «les ferments du changements sont là» :

«J'entends les commentaires, les questionnements légitimes qu'il y a de la part de la société civile et des journalistes sur les droits de l'homme et les différents sujets sensibles concernant votre pays. (...) On peut faire le choix de rester sur nos positions classiques, on peut décider que les premiers gestes de modernisation de sa société sont cosmétiques. Si on fait ça, alors on laisse le prince Mohammed face à ceux qui dans sa région pensent le contraire et décident d'aller en arrière, de rester à un islam politique ou à des choix terroristes. (...) Je sais une chose : c'est que s'il y a une chance que son projet réussisse, c'est la responsabilité de la France de l'accompagner. Et donc de lui dire : vous avez déjà beaucoup fait pour les femmes dans votre pays, il y a encore énormément à faire. (...) Notre ambition de modernisation de notre société, notre volonté d'accompagner une vision séculaire de nos sociétés et d'avoir un projet politique qui permette l'émancipation des personnes, il a une chance supplémentaire d'aboutir si nous travaillons ensemble», a-t-il indiqué.

Rappelons que l'Arabie Saoudite figure toujours «parmi les pays du monde ayant le plus recours à la peine de mort», d'après le dernier rapport d'Amnesty international notamment pour des faits de «sorcellerie», ou d'«adultère».

Voici ce que dit l'ONG sur la situation des droits de l'homme du Royaume :

«Les autorités imposaient des restrictions sévères à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Un grand nombre de défenseurs des droits humains et de détracteurs du gouvernement ont été placés en détention. Certains ont été condamnés à de longues peines d’emprisonnement à l’issue de procès inéquitables.

Plusieurs militants chiites ont été exécutés, et de nombreux autres ont été condamnés à mort après avoir été jugés par le Tribunal pénal spécial dans le cadre d’une procédure d’une iniquité flagrante.

La torture et les mauvais traitements en détention restaient monnaie courante. Des réformes limitées sont intervenues, mais les femmes étaient toujours en butte à une discrimination systémique, dans la législation et dans la pratique ; elles n’étaient pas suffisamment protégées contre les violences, sexuelles et autres. Les autorités ont eu recours très fréquemment à la peine de mort et ont procédé à des dizaines d’exécutions.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a commis cette année encore de graves violations du droit international au Yémen».

Philippe Bolopion, directeur adjoint du plaidoyer global à Human Rights Watch a critiqué «l'affinité» entre les deux chefs d'Etat, dans une tribune publiée sur Libération à l'occasion de la visite du prince héritier. «L'Arabie saoudite de Mohammed Ben Salmane mérite des sanctions, pas le tapis rouge», a-t-il estimé.

Cordialement,

Emma Donada