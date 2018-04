Bonjour,

Vous souhaitez savoir si les propos tenus par Bernard-Henri Lévy au sujet du changement de nom de l'Iran dans l'émission On n'est pas couché diffusée sur France 2 le 7 avril 2018 sont corrects. Voici ce que le philosophe a répondu à Laurent Ruquier, qui voulait en savoir plus sur cet épisode:

Je crois que c'est une histoire surtout incroyable et en effet que très peu de gens savent. En tout cas, je ne l'ai lue nulle part et je la raconte en détail. Je l'ai découverte d'ailleurs au Kurdistan.

Le 21 mars 1935, la Perse décide de changer de nom et de s’appeler l’Iran sur ordre de l’Allemagne. Et pourquoi? Parce que Iran ça veut dire en persan, en farsi, ça veut dire le pays des Aryens. Et l’Allemagne nazie, qui est à l'époque en pleine ascension propose aux Persans le deal du siècle. L'Allemagne nazie dit aux Persans: On va faire, vous les Aryens de l’Est. Nous on fera les Aryens de l’Ouest. On va faire une chouette aventure commune, on va dominer le monde. Et les Iraniens acceptent le deal. Et on a cet espèce de coup d'état sémantique incroyable, où ce pays parce que la Perse c'est pas rien. La Perse c'est une poésie, c'est des porcelaines, c'est un art extraordinaire. C'est tellement de choses, c'est une civilisation immense, c'est la civilisation achéménide. La Perse décide ce jour-là de tirer un trait sur ce passé là pour s'allier à l'Allemagne nazie