En novembre 2017, Marine Le Pen avait en effet annoncé des plaintes contre la Société générale et HSBC, en réponse aux décisions des deux banques de clôturer les comptes bancaires du Front national, et de sa présidente. A l'époque, lors d'une conférence de presse, la présidente du FN avait dénoncé une «fatwa bancaire» et clamé son intention de porter plainte pour «discrimination à raison d'opinion politique». A l'époque, les deux banques n'avaient pas justifié leur décision, comme la loi leur permet de le faire.

S’il existe probablement une raison à cette décision, elles peuvent être multiples. Cela va de l’incivilité à une infraction à la réglementation (comme la non-conformité à la loi), en passant par un défaut de paiement et des opérations douteuses, détaillait Libération à l'époque.

Qu'en est-il quatre mois plus tard ? Contacté par CheckNews, l'avocat du FN, Wallerand de Saint Just, répond qu'aucune plainte n'a été, et ne sera déposé à ce sujet. Pour quelles raisons ? «Quand on n'est pas sûr à 100% de gagner un procès, on ne porte pas plainte».

