La réforme de l'accès à l'université, qui permettra à chaque université de traiter les demandes d'inscription de manière personnalisée et de sélectionner les étudiants au vu de leurs compétences et de leurs connaissances, ne prévoit pas d'augmentation des frais de scolarité.

Ils devraient même un peu diminuer, le gouvernement ayant annoncé en octobre 2017 la fin de la Sécurité sociale étudiante. Les élèves seront désormais inscrits au régime général, à compter de 2018 pour les nouveaux entrants à l'université, et à compter de 2019 pour les autres. Comment l'expliquait déjà Libération, les étudiants n'auront plus à débourser les 217 euros (et 5,10 euros de médecine préventive) cotisés chaque année par les non-boursiers. Une cotisation vie étudiante sera créée à la place : elle coûtera 130 euros en licence, et 150 euros en master.

Cette réforme, critiquée depuis son annonce par des syndicats, des professeurs et des politiques qui y voient un renforcement des inégalités, a poussé, depuis le début du mois d'avril, plusieurs universités à Paris, mais aussi à Rennes, à Toulouse et à Strasbourg, à se mettre en grève.

