Bonjour,

Votre question fait référence à une photo qui circule depuis le lundi 9 avril, premier jour de l'opération de la gendarmerie pour évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Sur le cliché, mis en ligne notamment par le photographe Gaspard Glanz, du média Taranis News, spécialisé dans la couverture des manifestations et des mouvements sociaux, on voit un gendarme, tonfa à la main, repousser un manifestant. Harnaché dans le dos du fonctionnaire, un Famas. Ce fusil automatique qui a longtemps équipé les militaires français, est aussi possédé par la gendarmerie.

On peut également apercevoir à plusieurs reprises un Famas dans le dos d'un gendarme, sur une vidéo mise en ligne le 9 avril au soir, par Mediapart.

Entre autres :

Pour parler simplement, il s'agit d'une arme de guerre. Beaucoup de personnes se sont interrogées sur la présence d'un fusil d'assaut dans la ZAD - au premier jour de l'intervention, nous répondions déjà sur l'utilisation de véhicules blindés par les gendarmes. On remarque toutefois, sur les captures d'écran de la vidéo de Mediapart, qu'aucun chargeur ne semble engagé dans l'arme.

Contacté, voici ce que répond le ministère de l'Intérieur:

Les Famas sont toujours embarqués dans les opérations de maintien de l'ordre. [Beauvau, pour justifier l'interdiction des journalistes sur zone, utilisait dés le 9 avril l'argument «il s'agit d'une opération de gendarmerie et pas d'une manifestation comme les autres.»] Les Famas peuvent rester dans les camions, mais parfois, les gendarmes les prennent avec eux, tout dépend de la situation à laquelle ils font face. Ces armes ne sont utilisées que dans un cas extrême , c'est-à-dire si et seulement si les gendarmes sont la cible de tirs à balles réelles. A l'heure actuelle, cela n'a pas été le cas, et les gendarmes n'ont pas eu à utiliser leur Famas.