Mercredi 11 avril au matin, les avocats d'un des occupants de la ferme dite des «100 noms» ont déposé un référé pour voie de fait contre la préfecture, selon les informations de CheckNews. La procédure d'expulsion, couverte par plusieurs médias (Ouest-France, Presse Océan, France 3, Mediapart, entre autres), serait illégale selon les habitants de la ferme. La préfecture assure pour sa part que «chacune des expulsions réalisées repose sur des décisions de justice rendues au termes de procédures légales scrupuleusement respectées.»

Pour situer l'action, voici la description que fait Pierre*, par téléphone à CheckNews, de la-dite ferme, où il vit depuis sa création:

On l'a constuite de nos mains, depuis 2013, à l'issue de la précédente opération d'évacuation [l'opération César]. C'était une grande maison collective avec des cabanes autour. On avait un jardin potager avec des serres. Un hangar de 300m² qui servait de bergerie et d'atelier. On était autonomes en électricité, avec une éolienne et des panneaux solaires. On avait une citerne d'eau. C'était une parcelle agricole de la ZAD. On vivait à une petite dizaine de personnes. Il y avait trois ânes, une trentaine de moutons, des poules.

Lundi 9 avril, la ferme des 100 noms a été rasée par la gendarmerie.

La donne est la suivante, selon Pierre: «La préfecture voulait nous faire signer des conventions individuelles pour qu'on puisse continuer d'occuper le terrain. Ce n'est pas notre vision de l'agriculture, et on proposait, en tant que collectif ou association, de signer des conventions collectives.» Cité par Ouest-France, la préfète de Loire-Atlantique Nicole Klein ne dit pas autre chose: «Un projet collectif a été présenté aux 100 Noms, mais aucun projet individuel. La règle du jeu avait été pourtant clairement définie. Il n’y a pas eu d’erreur de casting aux 100 Noms.»

Tentatives de mise en légalité des occupants

Voilà pour les motifs. Reste la méthode, qui interroge. Selon plusieurs occupants de la ferme, et militants anti-aéroports, l'expulsion et la destruction des 100 noms se sont faites hors du cadre de la loi. Guillaume, habitant de la ferme, explique à Presse Océan: «Nous, on entame les démarches pour entrer dans le cadre du droit, et en fait aujourd'hui, c'est eux [les autorités] qui le bafouent totalement.» Le compte Twitter de la Zone à Défendre a aussi publié une interview filmée de Michel, habitant des 100 noms, qui déclare: «L'huissier n'a pas présenté les ordonnances sur requête qui autorisent l'expulsion. On affirme que l'expulsion est illégale.»

Les «démarches pour entrer dans le cadre du droit» dont parle Guillaume ont plusieurs facettes. D'une part, il y a eu ces propositions d'un projet collectif, dont nous avons parlé plus haut. Aussi, l'un des occupants, des 100 noms s'était déclaré comme éleveur auprès de la Chambre régionale d'agriculture, nous assure Pierre par téléphone.

Surtout, l'un des occupants, que nous appelerons Daniel (sur recommandation de son avocat, qui ne veut pas que le nom de son client apparaisse pour l'instant) se serait déclaré occupant des lieux depuis 2013. Et ce «auprès des propriétaires successifs», c'est à dire le département et Aéroport du Grand Ouest (AGO, filiale de Vinci), explique à CheckNews l'avocat de Daniel, maître Stéphane Vallée (ils sont plusieurs à avoir effectué la même démarche, nous explique Pierre).

Aussi, Daniel aurait reçu des mains d'un huissier un courrier à son nom en recommandé venu du TGI de Nantes, en septembre 2017, selon son avocat. Ce qui signifierait que son adresse et son identité étaient connues de la justice (plus largement, Pierre nous explique qu'il y avait aux 100 noms une boîte aux lettres où les habitants pouvaient recevoir leur courrier).

Pourquoi l'expulsion serait illégale

D'abord, il faut garder en tête, pour comprendre la situation, que même si l'occupation d'un lieu est illégale, ce que ne nient pas les occupants des 100 noms, il ne peut y avoir d'expulsion sans décision judiciaire. Or, selon l'avocat Stéphane Vallée, «il n'y a eu aucune signification de décision judiciaire à mon client». Ni, à les croire, aux autres habitants de la ferme. C'est là que le bât blesse.

La seule possibilité, dans une procédure d'expulsion, pour que la procédure ne soit pas signifiée à la personne concernée en amont (ce qui fait qu'elle n'a donc pas l'occasion de se défendre devant un tribunal), est que l'identité de cette personne soit inconnue. Or, on a vu plus haut que l'identité de Daniel - mais possiblement aussi de ses camarades - était connue. C'est là-dessus que Stéphane Vallée a déposé mercredi 11 avril au matin un référé pour voie de fait contre la préfecture, «pour que la justice constate que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer aux 100 noms», explique l'avocat.

Stéphane Vallée précise à CheckNews qu'une audition se tiendra jeudi 12 à 9h.

A noter enfin que si l'identité de la personne visée par une procédure d'expulsion est inconnue, les huissiers qui accompagnent les forces de l'ordre délivrent une ordonnance sur requête au moment où se déroule l'expulsion, selon le code de procédure civile. L'article 495 dispose en effet que «copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.» Selon Michel, dont nous parlions plus haut, mais aussi selon Pierre, que nous avons interviewé, l'huissier n'a remis aucun document aux ocuppants des 100 noms lors de l'expulsion, ce qui pourrait constituer un vice de procédure.

Dans la soirée du mardi 10 avril, la préfecture niait en bloc les griefs qui lui sont imputés, dans un mail envoyé à CheckNews:

Les personnes expulsées le sont sur la base de décisions de justice. Les personnes expulsées ont systématiquement fait obstacle à la procédure de droit commun, en organisant notamment leur anonymat, empêchant ainsi l'identification des personnes à expulser. Chacune des expulsions réalisées repose sur des décisions de justice rendues au terme de procédures légales scrupuleusement respectées face à des individus qui n’ont eu de cesse de violer ouvertement la loi ou de s’y soustraire. Les ordonnances sur requête ont été délivrées aux personnes présentes sur les parcelles des squats concernés.

A terme, il pourrait revenir à la justice de trancher de la légalité de ces expulsions.

Fabien Leboucq

*A la demande de l'intéressé, le prénom a été modifié