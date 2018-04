Bonjour,

Pour répondre à votre question, nous avons étudié la liste des artistes qui se sont produits sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) ces deux derniers mois. L'émission de Cyril Hanouna est en effet diffusée sur C8, propriété du groupe Canal, détenu par le groupe Bolloré, par ailleurs propriétaire d'Universal Music (via le groupe Vivendi).

Qu'en ressort-il ? Sur cette période, 36 artistes ont défilé sur la scène du talk-show de Cyril Hanouna. Parmi eux, 11 sont sous contrat avec Universal Music (Jane Constance, Bénabar, 5 seconds of summer, Amadou et Mariam, Lost Frequencies, Laura Pausini, Madame Monsieur, Dadju, Julie Zenatti, Chimène Badi, Nazim, la comédie musicale Priscilla, Grand Corps Malade). Soit près d'un tiers. Les autres sont chez Warner (pour quatre d'entre eux), TF1 Entertainement, ou des labels moins connus.

Pour répondre à votre question : sur les deux derniers mois, le label Universal Music est le plus représenté parmi les artistes qui se sont produits sur la scène de l'émission de C8, alors que la chaîne et le label sont la propriété du même groupe. Mais cela n'empêche pas TPMP d'inviter des artistes produits par des labels concurrents.

Robin A.

Edit 10 avril à 12h20 : Maître Gims est désormais chez TF1 Musique et non plus Universal, contrairement à ce qu'indiquait la première version de la réponse.