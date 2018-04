Bonjour,

Nous avons reformulé votre question : «Bonjour à vous, qui est la personne à la droite du président de l'Assemblée Nationale ? On le voit souvent entrain d'aider les présidents de séance etc. Qui est-il, et quel est son statut ?»

Vous souhaitez savoir qui est l'homme à la cravate bleue sur ces photos.

Il s'agit de Michel Moreau, le Secrétaire général de l'Assemblée et de la Présidence. Selon son CV, disponible sur le site de l'association des secrétaires généraux des parlements, il occupe ce poste depuis le 5 mars 2016. Sur son site, l'Assemblée nationale définit son rôle ainsi:

Auprès du Président, le secrétaire général de l’Assemblée et de la Présidence a un rôle de conseiller en matière de procédure. Il lui apporte son concours en séance publique. En dehors des questions liées au déroulement des débats, il apporte au Président sa collaboration pour tout ce qui concerne le fonctionnement institutionnel de l’Assemblée, notamment dans ses relations avec les pouvoirs publics. Il a la charge de la préparation, de la tenue et du suivi des réunions du Bureau, organe collégial suprême de l’Assemblée, lequel a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger les services. Le secrétaire général de l’Assemblée et de la Présidence est responsable devant le Président du bon fonctionnement des douze services législatifs : le secrétariat général de la Présidence, la séance, les affaires juridiques, la culture et les questions sociales, l’économie et l’évaluation scientifique, les finances publiques, les affaires européennes, les affaires internationales et de défense, la communication et l’information multimédia, la bibliothèque et les archives, le compte rendu de la séance et le compte rendu des commissions.

Enfin, si vous faisiez référence à l'autre droite: l'homme à la cravate grise est Rémi Schenberg, le directeur général des services législatifs de l'Assemblée nationale, et l'homme aux cheveux blancs et cravate noire est Jean-Luc Lala, le directeur du service de la séance. Ils aident au bon fonctionnement des séances au parlement et au respect du règlement. Dans un article et une vidéo parus en juillet 2017, l'hebdomadaire Marianne les montraient bondissant à la rescousse des présidents de séance de l'Assemblée nationale.

Cordialement,

Jacques Pezet

