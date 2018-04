Bonjour,

En bref : Lula a été condamné pour avoir reçu un appartement de luxe en échange de marchés publics, dans le cadre procès anti-corruption qui secoue le Brésil depuis 2014. Si l'ancien chef d'Etat a finalement accepté son incarcération, il nie être avoir été propriétaire de ce logement.

En détail : L'ancien président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, a été condamné le 24 janvier dernier en appel pour «corruption passive» et blanchiment d'argent. Le tribunal de Porto Alegre avait alourdit à 12 ans et un mois de prison en appel contre les 9 ans et six mois prononcés en juillet 2017. Pour rappel, la corruption passive correspond au fait de percevoir de l'argent en échange d'une promesse ou d'un avantage fait à quelqu'un.

Lula est aussi menacé par huit autres procédures en cours, en lien avec l'opération anticorruption menée au Brésil aussi appelée «Lava jato» (lavage express).

Lula condamné pour corruption

Après avoir vu sa demande d'habeas corpus refusée le mardi 4 avril, Lula s'est rendu au commmissariat samedi 7 mars entouré d'une foule de soutien. Celle-ci aurait pu lui éviter l'incarcération avant l'épuisement de tous les recours.

Dans l'affaire qui l'a poussé derrière les barreaux, l'ancien président est accusé d'avoir reçu un triplex dans une station balnéaire de la part de l'entreprise de BTP, OAS, en échange de contrats avec la compagnie pétrolière publique Petrobras, au coeur d'un scandale de corruption dont nous avons déjà parlé sur Libération.

D'après un témoignage clé de l'ancien président de OAS, ce logement qui n'avait pas été mis en vente par l'entreprise, était en fait réservé pour Lula.

Ce dernier nie posséder ou avoir possédé ce bien, même si sa famille l'avait visité au moins deux fois. Il s'appuie notamment sur le fait que l'entreprise OAS en est la propriétaire. En revanche, l'ancien président avait bien versé un accompte d'environ 50 000 euros pour un autre appartement de 80 m2 dans ce complexe immobilier situé en bord de mer. Achat qu'il aurait abandonné après la faillite de la coopérative qui avait construit les logements.

Les soutiens dénoncent un «coup d'Etat»

Pour l'ancien ouvrier métallo, de nouveau candidat du parti des travailleurs à la présidence du Brésil, la condamnation prononcée contre lui est avant tout une décision politique pour l'écarter de l'élection présidentielle prévue en octobre. A la fin du mois de mars, il était crédité d'environ 35% des voix, largement en tête des sondages.

Lors de son dernier discours samedi avant de se rendre à la police, Lula a longuement clamé son innocence et dénoncé des attaques de la part de nombreux médias brésiliens contre sa personne.

Il a aussi accusé le tribunal, ainsi que le juge en première instance en charge du «Lava jato» Sérgio Moro, et le journal O Globo de vouloir poursuivre le «golpe» [coup d'état] commencé, selon lui avec sa daupine, exprésidente du Brésil, Dilma Roussef destituée en 2016 pour évincer la gauche du pouvoir :

«Le "golpe" s'achèvera seulement quand ils arriveront à convaincre que Lula ne peut pas être candidat à la présidence de la République en 2018. (...) Il ne veulent pas du retour de Lula parce que le pauvre ne peut pas avoir de droits. Le pauvre ne peut pas manger de la viande de première qualité. Le pauvre ne peut pas voyager en avion. Le pauvre ne peut pas aller à l'université. Le pauvre est né, selon leur leur logique, pour manger et voir des choses de seconde catégorie»», a-t-il estimé.

Le lendemain de son incarcération à Curitiba, Gleisi Hoffmann, dirigeante du Parti des travailleurs a réaffirmé son soutien : «Lula n’est pas un prisonnier de droit commun, c’est un prisonnier politique, le premier prisonnier politique depuis le retour à la démocratie» après la dictature militaire (1964-1985), a-t-elle accusé.

De son côté, la Centrale syndicale des Travailleurs avec d'autres organisations de la gauche brésilienne entend maintenir la mobilisation pour demander la libération de la Lula.

Le politique brésilien a aussi reçu de nombreux soutiens, notamment en provenance de la gauche latino-américaine. En France, Jean-Luc Mélenchon a critiqué la décision du Tribunal, dénonçant lui aussi «un coup d'Etat judiciaire».

Que dit le jugement ?

Pour mieux comprendre quelles sont les preuves sur lesquelles s'est basé le tribunal pour condamner l'ancien président, nous avons interrogé le journalise espagnol Xosé Hermida, directeur du quotidien El Pais au Brésil et spécialiste de l'affaire.

D'après lui, «Lula ne pourrait pas être condamné sans le témoignage de l'exprésident de la l'entreprise de construction OSA, José Aldemar Pinheiro (ou Léo Pinheiro) qui a apporté quelques preuves - des messages et autres- mais qui ne sont pas non plus définitives. Pinheiro, c'est sur, avait une relation étroite avec Lula, même s'il est vrai que ce témoignage contre lui, lui a permis de négocier une remise de peine» dans une autre affaire du scandale Petrobras.

Le journaliste a notamment eu accès au jugement qu'il a bien voulu décrypter pour CheckNews :

« Argument fort en faveur de la version de Lula : Ni lui, ni sa famille n'a dormi ni une nuit dans cet appartement, ils n'avaient pas la clé, seule la parole de Pinherio servait pour démontrer, au-delà des soupçons, qui était -ou allait être- à lui.

Argument fort en défaveur de Lula : Le constructeur n'a jamais mi à la vente le triplex du dernier étage, qui allait être offert à Lula, selon le jugement.

Des preuves légères : le jugement accumule des indices et des indices, et certains sont faibles, selon moi. Le juge, par exemple, dédie quelques pages à la reproduction de témoignages des voisins, selon lesquels tout le monde dans l'immeuble commentait que l'appartemment est à Lula (ils pourraient tout à fait être des ragots).

Il donne aussi une grande importance à la découverte dans la maison de la famille de Lula d'un brouillon du contrat d'achat de l'appartement, un document sans signature. Le juge a aussi donné aussi le statut de preuve à la première information sur le cas, publiée dans le journal O Globo, affirmant que l'appartement était à Lula. Moro considère que le fait que Lula ne démente pas cette information la valide.

Enfi, le jugement lui-même reconnait qu'il n'as pas été possible d'établir un lien direct entre le cadeau supposé du logement et les contrats attribués par Petrobras au constructeur OAS. Cependant, il termine en donnant pour fait - tant en première instance qu'en seconde- que c'était la raison du pot-de-vin»

Cordialement,

Emma Donada