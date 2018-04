Bonjour,

Vous faites référence aux dons faits par des particuliers pour soutenir les cheminots en grève. Nous en parlions déjà dans ces deux réponses CheckNews.

Si les cotisations d'adhésions aux syndicats peuvent faire l'objet d'un crédit d'impôt de 66%, ce n'est pas le cas des dons à ces syndicats.

Seuls les dons de particuliers effectués en faveur d'organismes d'intérêt général ou d'associations et fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire l'objet d'une réduction d'impôt, selon l'article 200 du code général des impôts.

Quels sont ces organismes? Ils sont listés ici. Parmi eux, on retrouve des association reconnues d'intérêt public ou d'intérêt général ayant notamment un but philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou participant à la défense de l'environnement, ou encore des associations cultuelles ou de bienfaisance... La liste de toutes les associations et fondations reconnues d'utilité publique sont d'ailleurs disponibles en open data ici. Le site Service public précise que ces organismes doivent remplir trois conditions: être à but non lucratif, avoir un objet social et une gestion désintéressée, et enfin ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personne. C'est le ministère de l'Intérieur sur avis du Conseil d'Etat qui décide si la demande est recevable ou pas.

Les syndicats ne sont donc pas concernés par ces réductions d'impôts. La CGT, qui a notamment lancé un appel aux dons, confirme à CheckNews que ceux-ci ne seront pas fiscalement déductibles.

Qu'en est-il des cagnottes ouvertes sur les sites en ligne spécialisés? Leetchi (qui héberge la cagnotte lancée par le sociologue Jean-Marc Salmon, qui a dépassé les 500 000 euros) rappelle que seuls les versements faits aux «associations ou fondations d’intérêt général ou reconnues d’utilité publique» sont déductibles, et que «les cagnottes permettant de soutenir des initiatives individuelles, ou les appels à la générosité très ciblés (par exemple pour venir en aide à un enfant malade), ne donnent malheureusement pas droit à une réduction.»

Une seule caisse pourrait éventuellement faire exception: des cheminots insoumis ont lancé une cagnotte solidaire insoumise, pour les cheminots mais aussi «tous les salariés en lutte contre la politique de Macron», explique son co-fondateur Kévin Kijko. Les dons sont faits en faveur d'une association en cours de création, «totalement à part de la France insoumise». Mais, pour l'instant du moins, ceux-ci ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une réduction fiscale puisque, même si association il y a, celle-ci devrait faire une demande de reconnaissance d'utilité publique pour que les versements soient déductibles à 66%. Les fondations de l'association n'ont pas encore décidé s'ils effectueraient cette démache. Dont on ignore par ailleurs si elle pourrait aboutir.

En résumé, les dons effectués sur les caisses de solidarité ne sont pas fiscalement déductibles.

Cordialement,

Pauline Moullot

