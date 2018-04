Bonjour,

En bref : Il y a en France 5,9 millions de personnes immigrées (2014) et 7,3 millions de personnes descendant d'un (ou deux) parent(s) immigré(s) (2015)

Votre question peut se comprendre de deux manières, selon que vous entendez "personne issue de l'immigration" comme une personne immigré ou une personne descendant d'un parent immigré. Dans les deux cas, il existe des données publiques.

Concernant les personnes immigrées

On considère en France comme «immigrée» toute personne née étrangère à l’étranger. Sont exclues des immigrés les personnes nées à l’étranger de parents français, comme les enfants d’expatriés. En 2014, selon l'INSEE, la France comptait 65,8 millions d’habitants hors Mayotte : 58,2 millions nés en France et 7,6 millions nés à l’étranger. Parmi ces 7,6 millions, 1,7 million sont nés avec la nationalité française, au moins un de leurs deux parents étant français, et 5,96 millions sont nés de nationalité étrangère et sont immigrés. En 2014, il y avait donc 5,9 millions d'immigrés en France. Soit 8,9 % de la population résidant en France. Parmi les immigrés, 3,6 millions sont de nationalité étrangère et 2,3 millions, soit 39 % d’entre eux, ont acquis la nationalité française.

Voici la répartition des immigrés selon leur pays d'origine :

Concernant les descendants d'immigrés

En 2015, selon une étude de l'INSEE publiée en février 2017, 7,3 millions de personnes nées en France ont au moins un parent immigré, soit 11 % de la population. A noter que cette définition de descendant d'immigré inclut donc aussi des personnes ayant un parent non immigré.

Ainsi, selon l'INSEE

3,3 millions de descendants, soit 45 % du total, ont deux parents immigrés. Dans neuf cas sur dix, ces derniers sont nés dans le même pays ; en particulier, 1,2 million de descendants ont deux parents d’origine maghrébine et 1,1 million ont deux parents immigrés d’origine européenne. 3,6 millions de descendants d’immigrés, soit une proportion plus importante (50 %), sont issus d’un couple « mixte » (définitions) : un seul des deux parents est immigré. Il s’agit plus fréquemment d’un père immigré et d’une mère non immigrée (2,1 millions) que l’inverse (1,5 million). Les autres cas correspondent à des descendants dont l’origine d’un seul des deux parents est connue

Sur ce total de 7,3 millions de descendants d'immigrés, l'INSEE précise

45 % sont d’origine européenne : la plupart sont enfants d’immigrés arrivés en France en provenance d’Espagne ou d’Italie dès les années trente, ou du Portugal un peu plus tardivement, à partir de 1970 . De plus, 31 % des descendants (définitions) sont issus des vagues d’immigration en provenance du Maghreb ; à partir de l’après-guerrepour lesAlgériensetàlafindes années soixante pour les Marocains. À partir du milieu des années soixante-dix, l’immigration concerne davantage les pays de l’Afrique (hors Maghreb) ou de l’Asie, mais les flux sont moins importants. Ainsi, en 2015, 11 % des descendants ont au moins un parent né en Afrique subsaharienne et 9 % ont au moins un parent né en Asie

Voici la répartition par pays d'origine du/des parent(s) immigré(s).

Cette répartition varie selon l'âge des descendants d'immigrés, reflétant l'histoire de l'immigration française. Ainsi, au sein des descendants d’immigrés de 50 ans ou plus, 88 % sont d’origine européenne. Parmi les descendants d’immigrés de moins de 25 ans, 42 % sont originaires du Maghreb et 19 % d’Afrique subsaharienne.

Cordialement

C.Mt