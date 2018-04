Bonjour,

Votre question fait référence à une vidéo de deux minutes publiée sur les réseaux sociaux. On y voit trois personnes aux masques multicolores, et un chien. Ils tiennent la première «autoconférence de l'automédia de la commune libre de Tolbiac». Sis dans la rue du même nom, dans le XIIIe arrondissement de la capitale, ce site de l'université Paris-I est occupé et bloqué depuis plusieurs jours.

Les trois anonymes et leur compagnon à poils sont attablés. Sous la table, une banderole «Tolbiac université ouverte» et au-dessus une autre où on lit une citation de Georges Haddad (extraite de son passage de France Culture), président de l'université Paris-I: «Le mouvement est en train de prendre c'est […] la théorie du chaos». On trouve trace de ces banderoles dans plusieurs reportages de nos confrères sur place.

D'emblée, les personnes masquées à l'écran s'interrogent:

Alors pourquoi un automédia, et pourquoi une autoconférence ? Nous avons constaté depuis le début du mouvement que notre parole n'était soit pas relayée, soit complètement détournées par les médias classiques. Du coup à nous avons décidé de nous saisir de cette question de communication. De produire nos propres images. De produire nos propres contenus, qui seront publiés sur tous nos réseaux sociaux, et qui seront évidemment relayables par les journalistes, eux qui viennent en disant qu'ils ont envie de suivre le mouvement et qui finalement racontent n'importe quoi sur nous. Là ils pourront avoir de vraies images, des vrais occupants de la commune libre de Tolbiac.

Les journalistes de BFM voient dans cette séquence un parallèle avec les «vieilles conférences du FLNC», le Front de libération nationale corse, «sauf que là on est dans l'enceinte d'une université».

Sur les réseaux - et c'est aussi l'objet de votre question - d'autres croient plutôt à une parodie. La faute peut-être aux masques multicolores ou à la présence d'un chien. Nous avons interrogé en ce sens la page «Paris-I mobilisée contre Macron et la sélection à l'université» qui a relayé la vidéo sur Facebook, sans obtenir de réponse.

Ce n'est pas la première vidéo de la sorte que l'on trouve sur cette page. Elle publiait lundi ce qui commençait comme un faux reportage télévisé. Parodiant le journaliste Bernard de la Villardière, Brenard de la Villederrière nous emmenait visiter la fac occupée. Avec un ton faussement anxiogène, il nous montrait notamment le planning des jours à venir ou la préparation d'un plat à base de patates et de brocolis...

Points communs entre ce reportage parodique et l'autoconférence: la présence du logo «Tolbiac Auto-média», des intervenants tous masqués, et une sonorisation grâce à un micro scotché à un manche à balais.

De source étudiante, Libération, qui est déjà parti en reportage auprès des mobilisés, a eu la confirmation que l'«autoconférence» n'était ni d'une blague, ni d'une parodie. Dans la vidéo de jeudi, les trois conférenciers expliquent être masqués parce qu'ils ne veulent pas incarner le porte-parolat des étudiants bloqueurs - comme dans les AG de la fac, où plusieurs participants portent également des masques. Les revendications des trois personnes (et de leur chien) recoupent d'ailleurs celles que l'on entend dans les réunions publiques : en vrac, «démission de Macron», «retrait de la loi ORE», «soutien au peuple kurde», ou encore soutien aux cheminots et aux précaires de l'université.

En revanche, il semblerait que le compte Twitter du chien @guevara_tolbiac, soit lui un faux:

Je m'appelle Guevara (j'ai pas choisi), je suis retenu contre mon gré depuis 1 semaine par des gens déguisés dans une fac moche.



SOS. Ça pue le chichon ici. — Guevara (@guevara_tolbiac) 6 avril 2018

Fabien Leboucq