Pour répondre à votre question, CheckNews est allé interroger Laurent Joffrin dans son bureau (juste à côté de celui de Checknews). Qui nous a répondu : «J'y suis allé pendant quelques années. Mais là, ça fait dix ans que je n'y vais plus».

Le dîner du Siècle, pour ceux qui l'ignorent, est un dîner organisé par Le Cercle, club d'influence créé en 1944 par le journaliste Georges Gérard-Quélin, qui a lieu chaque premier mercredi du mois. Dans ce dîner, qui se tient dans les beaux quartiers de Paris, sont réunis les membres du Siècle, pour la plupart des dirigeants politiques, économiques, culturels et médiatiques. Il a notamment été popularisé par le documentaire Les Nouveaux Chiens de garde, réalisé par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, où l'on voyait Patrick Poivre d'Arvor, Arlette Chabot, David Pujadas, ainsi que plusieurs patrons et responsables politiques pousser les portes de ce dîner.

Comme la conférence de Bilderberg, la même chose au niveau mondial, le Dîner du Siècle alimente, depuis des années, les plus grands fantasmes, la preuve d'une collusion certaine entre les pouvoirs de l'argent et des médias.

Pourtant, à en croire Laurent Joffrin, il ne s'y passerait pas grand chose. «On en apprend moins qu'on ne le pense. Je n'en ai jamais tiré d'info utilisable. Et puis, la bouffe n'est pas très bonne», répond l'actuel directeur de la rédaction de Libération.

Pourquoi, dès lors, y être allé en premier lieu ? «Parce que je pensais, à l'époque, que ce n'était pas inintéressant de croiser des hommes politiques, des écrivains, des patrons». Pourquoi avoir arrêté de s'y rendre ? «J'en avais épuisé le charme».

Le cérémonial du dîner est désormais connu. Ce sont des tablées de sept à huit personnes avec pour chacune un chef de table, chargé d'animer la discussion. A ce propos, Laurent Joffrin a une anecdote qui permet de mesurer la nature des échanges : «A un dîner, je me suis retrouvé à la table d'Olivier Duhamel, le politologue. Il nous a demandé quel était notre film préféré, et pourquoi». Lui a répondu L'homme qui tua Liberty Valance, le western de John Ford sorti en 1962. Qu'ont répondu Duhamel, et les autres invités autour de la table ? «Je ne m'en rappelle plus».

