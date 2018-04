Bonjour,

Nous avons reformulé votre question pour la raccourcir. La voici en intégralité: «Bonjour. Je me permets de vous envoyer ce message à la suite du tweet de Monsieur Messiha ( Membre du Bureau National du FN) portant sur l'AME. Je cite son tweet du 04/04/2018 : "Une pharmacie où j’achète les médicaments prescrits par mon médecin : « Vous bénéficiez de l’Aide Médicale d’Etat? ». Moi : « Non j’ai une carte vitale ». « Dans ce cas vous devez régler 105 euros ». La France, ce pays où l’immigré clandestin est mieux traité qu’un citoyen...". Ma question est assez simple (et naive), l'information de ce membre est elle vraie ?»

Voici le tweet de Jean Messiha auquel vous vous référez:

Sans connaître l'adresse de la pharmacie de Jean Messiha, difficile pour nous de vous confirmer dans quelles conditions cet épisode s'est déroulé. Contacté par CheckNews, Jean Messiha confirme la véracité de son tweet.

Quels sont les avantages des bénéficiaires de l'AME (et de la CMU-C)?

Rappelons d'abord en quoi consiste l'aide médicale d'Etat (AME). C'est l'aide qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins médicaux. Elle est réservée, sous conditions de ressources, aux personnes en situation irrégulière résidant en France depuis plus de trois mois. Le FN réclame régulièrement sa suppression, arguant d'une (fausse) inégalité de traitement entre les bénéficiaires de l'AME et les personnes en situation légale et de faibles revenus.

Libération a déjà expliqué à plusieurs reprises, dans des désintox, pourquoi cet argumentaire est incomplet: à revenus équivalents, les Français et personnes en situation régulière bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) qui permet une meilleure couverture de soin. Ainsi, Jean Messiah aurait-il pu tweeter le même échange en remplaçant l'AME (qui bénéficie à quelque 300 000 personnes) par la CMU-C (qui bénéficie à 5,5 millions de personnes, Français ou étrangers en situation régulière).

A quoi donne droit l'AME précisément? Elle permet de ne pas avoir à avancer les frais de santé, et donc à bénéficier de la prise en charge à 100% (dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale, précise Ameli) pour

les soins médicaux et dentaires ;

les médicaments remboursés à 100 %, 65 % ou 30 % ;

les frais d'analyses ;

les frais d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale ;

les frais d'examen prénuptial ;

les frais afférents à certaines vaccinations ainsi que ceux liés à certains dépistages ;

les frais liés à la contraception, à l'interruption volontaire de grossesse, etc. À noter : les frais de cures thermales, les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation ainsi que les médicaments et produits nécessaires à leur réalisation, et les médicaments à service médical rendu faible remboursés à 15% sont exclus du dispositif de l'AME : ils restent donc intégralement à votre charge (pour les bénéficiaires majeurs).

Cela signifie qu'une personne bénéficiant de l'AME ne règle aucun frais à la pharmacie quand elle dispose d'une ordonnance pour des médicaments remboursés à 30, 65 ou 100% par la sécurité sociale. Si les médicaments sont au contraire remboursés à 15% ou non remboursables, elle devra les payer de sa poche. Pour un bénéficiaire de la CMU-C, même les médicaments remboursés à 15% sont pris en charge.

En fait, le tweet ne dit rien du tout...

Cet épisode est-il plausible? De nombreux internautes l'ont mis en doute. En fait, le problème est surtout que le tweet est bien trop imprécis pour qu'on puisse en déduire quoi que ce soit. En effet, dans l'échange relaté par le frontiste, rien ne permet de dire que s'il avait bénéficié de l'AME, il aurait été exonéré de ces 105 euros dont il a finalement dû s'acquitter.

Contacté par CheckNews, il explique que ces 105 euros sont dus au «reste à payer après le tiers payant. C'était pour des médicaments très peu remboursés, voire pas remboursés du tout». Jean Messiha n'a pas précisé quel était le taux de remboursement des produits «très peu remboursés». S'ils sont remboursés à 15%, rappelons qu'un bénéficiaire de l'AME aurait donc dû aussi s'acquitter des 85% restants. Quant aux médicaments pas remboursés du tout, l'AME ne les prend pas en charge non plus.

Pour le dire autrement, un bénéficiaire de l'AME aurait dû payer quelque chose. Combien? On ne le peut pas le savoir. Même si le tweet peut suggérer à tort que le bénéficiaire n'aurait rien dû payer.

Ainsi, ce tweet ne fait que dire ce qui est une évidence : parce qu'ils ont des revenus faibles, un certains nombre d'étrangers en situation irrégulière (et un beaucoup plus grand nombre de Français et d'étrangers en situation régulière) peuvent être amenés à payer moins que certaines personnes, plus aisées.

