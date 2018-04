Bonjour,

Vous nous avez interpellé sur Twitter, suite à un tweet de la Commission européenne.

Alors que les cheminots se mobilisent contre le projet de réforme de la SNCF, plusieurs personnalités ont dénoncé une privatisation qui répondrait aux exigences de l’UE. «La réforme, c'est la privatisation du service public demandée par l'Europe», a ainsi dénoncé le socialiste Julien Dray sur Europe 1, rejoint sur ce point par le frontiste Jean Messiha:

Accusation à laquelle les «décodeurs de l’UE», le service de communication de la commission européenne a répondu, en renvoyant vers une explication sur l’UE et les services publics.

Sauf que ce texte ne renvoie pas du tout à la question posée, et aborde plus le sujet de la concurrence que de la privatisation.

Notons d'abord que la réforme ne prévoit pas de privatiser la SNCF. Ce que l’on reproche au projet , c’est de transformer le statut juridique de l’entreprise publique. Aujourd’hui, la SNCF est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Comme on peut le lire dans l’étude d’impact du projet de loi, la réforme prévoit d’en faire une «société nationale détenue à 100% par l’Etat, et dont les titres seraient incessibles». Une proposition qui figurait dans le rapport de Jean-Cyril Spinetta, remis au gouvernement le 15 février dernier.

L’étude d’impact du projet de réforme note que ce statut se rapprocherait de celui en vigueur dans plusieurs pays européens. «Ainsi, tous les concurrents européens du groupe public ferroviaire sont sous un statut juridique équivalent à la société anonyme, tout en étant pour la plupart des entreprises publiques», peut-on lire.

Surtout, le statut d’Epic pour la SNCF est en effet contraire au droit européen, selon la Commission. C’est écrit noir sur blanc dans l’étude d’impact, même s’il est écrit que la France récuse cette analyse:

La forme juridique d'établissement public est enfin, selon la Commission européenne, contraire au droit de l’Union européenne pour les activités mises en concurrence. Si cette analyse systématique est contestée - y compris par la SNCF et l’Etat français dans une réponse adressée à la Commission européenne en 2010, il n’en demeure pas moins qu’avec l’ouverture prochaine à la concurrence, le risque d’une action contentieuse engagée par la Commission européenne est réel.

Quelle est cette réponse de 2010 à laquelle il est fait allusion? Une décision de la Commission européenne de 2010 sur la Poste estimait que les EPIC ne pouvant faire faillite, cela constituait «une garantie illimitée octroyée par la France à La Poste [et donc] une aide d’État incompatible avec le marché intérieure». Une vision en effet contestée par la France, mais confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne en 2014.

Le rapport Spinetta écrit d’ailleurs: «Parallèlement, l'EPIC SNCF Mobilités devrait également être transformé en société nationale à capitaux publics, sa forme juridique actuelle n'étant probablement pas durablement compatible avec les exigences européennes.»

Si la réforme prévoit bien de changer le statut de la SNCF, elle ne prévoit pas la privatisation de l’entreprise ferroviaire. «Le Gouvernement n’a aucunement l’intention d’aller vers une privatisation du groupe public ferroviaire et le statut juridique de société n’est nullement incompatible avec le fait de rester une entreprise publique», précise l’étude d’impact.

En résumé, la commission européenne ne réclame pas la privatisation de la SNCF, mais c’est notamment pour être en conformité avec le droit européen que la réforme prévoit de changer le statut d’EPIC de la SNCF en une société anonyme à capitaux publics. L’ouverture à la concurrence, à laquelle se réfère le texte des Décodeurs de l’Europe est en effet prévue par le «quatrième paquet ferroviaire», l’ensemble de textes portant la réforme du rail en Europe, comme nous l’expliquions dans une précédente réponse.

Pauline Moullot

