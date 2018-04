Bonjour,

Vous faites référence à l'information qui circule depuis deux jours (après publication d'un premier article sur le site Euractiv') selon laquelle le Portugal a produit plus d’énergie renouvelable qu’il n’en a utilisée

Voilà ce qu'écrivait Euractiv' :

Selon le gestionnaire du système de transmission, REN, la production d’électricité renouvelable a atteint 4 812 GWh en mars, soit plus que leurs besoins, qui se sont élevés à 4 647 GWh. Au total, cela équivaut à une production de renouvelable de 103,6 %, plus que le record précédent, 99,2 %, en février 2014.

On retrouve les données brutes sur le site du gestionnaire du réseau portugais, REN. La production d'énergie renouvelable a bien atteint, en mars, 4812 GWh, soit 103,6% de la consommation (4650 GWh). Cette performance exceptionnelle est due à la conjonction de la meilleure disponibilité des barrages depuis 1971, et de très bons vents.

C'est un record, mais cela ne signifie pas, comme le site PositivR l'a par exemple écrit que la production d’énergie renouvelable «a suffi à alimenter tout le pays en électricité»

Voici le graphique de la consommation d'énergie en mars :

On le voit, les combustibles fossiles (charbon et gaz) ont encore fourni 20% de la consommation électrique. Ce qui s'explique notamment par la variabilité de l'éolien, et les limites actuelles du stockage de l'énergie produite. Ainsi, le communiqué de REN précise qu'en mars, la production de renouvelable a excédé la consommation dans presque 60% du temps. Ce qui est considérable, mais implique aussi que dans 40% du temps, la production de renouvelables était inférieure (même de peu) à la consommation. D'où des recours ponctuels à l'électricité d'origine fossile.

«Ce qu'on ne sait pas, explique à Checknews Cédric Philibert, analyste à la division énergies renouvelables de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) , c'est si on aurait pu avoir encore moins de combustibles fossiles si le Portugal n'avait pas exporté autant, ou si le pourcentage de 20% atteint en mars représente un minimum difficilement compressible du fait de la variabilité de l'éolien et du solaire et de la variabilité de la demande, dans l'état actuel du parc installé».

Sur le premier trimestre, lit-on encore sur le site portugais, la production renouvelable a assuré 61% de la consommation du pays (31% pour l'éolien, 24% pour l'hydrolélectrique, 5% pour la biomasse et 1% pour le photovoltaïque), les 39% restant étant fournis par la production non-renouvelable (22% gaz naturel, 17% charbon).

