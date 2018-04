Bonjour,

A 15h40, à l'antenne, en marge de la mobilisation des cheminots contre la réforme de la SNCF, la journaliste de BFMTV, Virginie Sainsily, a affirmé : «Jean-Luc Mélenchon il est venu devant la Gare de l'Est pour soutenir les manifestants. Mais il s'est fait insulter à plusieurs reprises, et il a donc décidé de quitter les lieux avant le début de la manifestation».

De son côté, l'AFP a d'abord écrit : «Pour le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, présent dans le cortège avant d'en être exclu par des manifestants, c'est le "commencement d'un bras de fer social comme le pays en a peu connu"». Avant de revoir sa copie quatre heures plus tard, à 19h34 : «Hué et insulté par des manifestants aux abords de la gare, le patron des Insoumis a quitté assez vite la manifestation afin, selon son entourage, de rejoindre l'Assemblée nationale pour la séance des questions au gouvernement».

Contacté par CheckNews, Jean-Luc Bardet, directeur France de l'AFP, explique ce revirement : «On s'est d'abord basé sur le témoignage d'un photographe de l'AFP. On a reformulé après les explications de Jean-Luc Mélenchon».

Même explication du côté de Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFMTV : «Après la publication du communiqué de Mélenchon, à partir de 19h, on donnait aussi la version de la France Insoumise dans notre journal».

Car Mélenchon a rapidement réagi. En publiant d'abord un tweet, à 17h24 : «Des médias inventent que j'aurais été expulsé de la manif cheminots. Pure invention. Question : combien de temps seront acceptés dans nos manifs des médias qui viennent y faire des provocs ?».

Puis un communiqué une heure plus tard sur son site internet, où l'on peut lire : «Qu’une ou deux personnes un peu excitées m’aient chahuté en me confondant avec le PS tandis que je regagnais le métro pour être à l’heure à la séance de Questions au Gouvernement à l’Assemblée n’est nullement significatif de l’ambiance ni de l’accueil fraternel que j’ai reçu». De fait, le leader de la France Insoumise était bien assis sur les bancs de l'Assemblée nationale hier après-midi, comme en attestent les images de l'Hémicycle.

A propos des «une ou deux personnes un peu excitées», c'est en effet ce que l'on pouvait voir dans une vidéo publiée un peu plus tôt sur le compte Twitter de BFMTV, où l'on voit le leader de LFI être chahuté par plusieurs manifestants, dont un qui crie «Dehors les socialistes !». Un autre, drapeau du syndicat Sud à la main dit «On vous déteste» au député qui lui répond : «T'as raison, t'es tellement bourré que tu sais même pas reconnaître un socialiste». En fond, on entend aussi : «Ni Dieu, ni maître, ni Mélenchon !» entonné par plusieurs manifestants.

"Dehors", "On vous déteste", "Charognard" ... Jean-Luc Mélenchon insulté lors de la manifestation en soutien aux cheminots à Paris pic.twitter.com/kClr5GMDix — BFMTV (@BFMTV) 3 avril 2018

Dans d'autres vidéos, publiées notamment par la France Insoumise, on voit Mélenchon traverser le cortège en multipliant les selfies et les poignées de main, dans une ambiance bien plus calme.

On résume donc : l'AFP a bien écrit, dans un premier temps, que Jean-Luc Mélenchon avait été «exclu» du cortège avant de reprendre, comme BFMTV, le communiqué de la France Insoumise, qui disait le contraire. Il est impossible, en revanche, de dire si les quelques insultes, bien réelles, proférées envers Mélenchon près d'une station de métro ont précipité son départ. Elles ne semblent, en tout cas, pas réfléter l'accueil fait par les cheminots à Mélenchon pendant cette manifestation, comme l'en attestent la plupart des vidéos publiées hier.

