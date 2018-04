Bonjour,

Lors des questions au gouvernement du mardi 3 avril, le député de la France insoumise François Ruffin interroge la ministre des Transports Elisabeth Borne sur la réforme de la SNCF (à partir de 55:13). Plus précisément, sur le «dogme rabaché» de la concurrence:

J'ai lu votre texte de loi. Il contient 86 fois le mot «concurrence». 86 fois.

CheckNews a fait les comptes. A proprement parler, il n'y a pas de texte de loi pour cette réforme. Il existe par contre un document préparatif du grand chamboulement (le rapport Spinetta), et un projet de loi, qui pose les linéaments de ce que devrait être la loi, selon la volonté du gouvernement.

Dans le rapport du haut-fonctionnaire Jean-Cyril Spinetta, base de la réforme, le mot «concurrence» (sans compter les dérivés comme «concurrentiel» par exemple) apparaît 159 fois, soit plus d'une fois par page.

Dans le «projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire» – texte présenté par Elisabeth Borne le 14 mars qui résume les orientations de la loi à venir – le mot «concurrence» apparaît 18 fois.

Toutefois, si on adjoint au texte du projet de loi son étude d'impact, rédigée par le gouvernement pour justifier du bienfondé de la mesure, le compte du député LFI est bon, à une unité près. Le document (projet de loin et étude d'impact), communiqué à CheckNews par les équipes de François Ruffin, comporte 87 fois le mot «concurrence».

Pourquoi ce n'est pas surprenant

L'ouverture à la concurrence du transport de passagers (et donc le terme «concurrence») a sa place dans les textes de cette réforme, au sens où l'un de ses objectifs est précisément d'appliquer les directives européennes concernant l'ouverture du réseau ferroviaire français à la concurrence. Le projet de loi du gouvernement s'y réfère en ces termes :

L’importance d’une transformation réussie de notre système de transport ferroviaire ainsi que la multiplicité des enjeux de son ouverture à la concurrence supposent une large implication de très nombreux acteurs. Cette exigence doit être conciliée avec la nécessité de respecter l’échéance de transposition des nouvelles directives européennes et, en particulier, la date du 25 décembre 2018 fixée par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire. C’est dans cette perspective que le Gouvernement souhaite être habilité à légiférer par ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

A ce stade, précisons que le gouvernement a renoncé, depuis la présentation du projet de loi, à recourir aux ordonnances sur le point chaud qu'est l'ouverture à la concurrence (cela se fera par amendements), comme le remarque Libé.

La directive européenne 2016/2370, modifiant la directive 2012/34/UE portant sur «l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire», et à laquelle fait référence le projet de loi, impose en effet:

Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 décembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Cette directive de 2016 visant à l'ouverture à la concurrence appartient au «quatrième paquet ferroviaire», ensemble de textes portant la réforme du rail en Europe. CheckNews s'est intéressé au caractère contraignant de ce paquet. Le terme revient abondamment dans le projet de loi. François Ruffin n'en fait pas mystère. Le député d'opposition conclue ainsi son intervention aux QAG du 3 avril:

Vous êtes les ventriloques de Bruxelles. Vous répétez après eux « Concurrence, concurrence, concurrence libre et non faussée ». Et tant pis si depuis 20 ans ce dogme détruit notre agriculture, nos hopîtaux. Alors je vous le demande Madame la Ministre, quand mettrez-vous fin à ce dogme pour nous offrir d'autres finalités, plus douces, plus tendres, plus humaines?

Fabien Leboucq