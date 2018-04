Bonjour,

Contrairement à ce que nous écrivions dans une précédente réponse, le format inédit de la grève des cheminots (deux jours de grève pour trois jours travaillés) n'est pas une grève perlée.

Une grève perlée, selon le ministère du travail, consiste à «travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans interruption véritable d’activité». La grève perlée est illicite, comme Libération l'explique dans un lexique sur la grève.

Il ne s'agit pas non plus d'une grève tournante, puisque celle-ci consiste à arrêter le travail successivement dans les différents services ou ateliers d'une entreprise. Notons par ailleurs que la grève tournante est interdite dans les services publics. Selon l'article L2512-3 du code du travail: «en cas de cessation concertée de travail (...), l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme.»

Comment qualifier cette grève qui a lieu deux jours sur cinq? Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF, a opté pour l'appellation «grève intermittente». Voici ce qu'il a déclaré sur BFM le 30 mars dernier: «J’espère que les Français n’auront pas une grève intermittente plus une grève reconductible», faisant allusion au préavis de grève «illimité et reconductible» déposé par Sud Rail.

Cordialement,

Pauline Moullot

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.