La grève de la SNCF qui se déroulera en pointillés tout au long des mois d'avril, de mai et de juin, est un obstacle pour certains salariés à leur présence sur leur lieu de travail. Par exemple, le mardi 3 avril, premier jour de la grève, la SNCF prévoit seulement 13% des intercités, 12% des TGV, 6% et des TER, Le trafic des RER sur les secteurs dépendants de la SNCF est également grandement perturbé (entre 14% et 50% de trains assurés, selon les lignes).

Cas de force majeure

Sous réserve que le train vous soit nécessaire pour vous rendre au travail, cette grève peut-elle justifier que vous ne travailliez pas ? La réponse est oui... à quelques conditions.

La grève peut être définie comme un «cas de force majeure». Ces cas sont caractérisés dans le code civil, et se rapportent au droit des contrats. A l'article 1218, on lit:

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur (1), qui ne pouvait être raisonnablement prévu (2) lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (3), empêche l'exécution de son obligation par le débiteur [...]

Autrement dit, le cas de force majeure est caractérisé parce qu'il est:

(1) Extérieur aux acteurs à qui il s'impose. C'est ici le cas pour les salariés, puisqu'ils ne sont pas responsables de la grève des cheminots.

(2) Imprévisible. C'est le cas dans la mesure où il n'est pas possible de savoir à l'avance quels trains rouleront, et lesquels ne rouleront pas. Objectons toutefois que les syndicats ont communiqué à l'avance le calendrier des jours grévés, et qu'il est possible pour certains de s'organiser à l'avance pour aller au travail par d'autres moyens que le rail.

(3) Irrésistible. C'est le cas pour tous les salariés qui dépendent de la SNCF pour aller travailler. Par extension, la grève ayant accru les bouchons sur les routes, la voiture n'est pas toujours une alternative viable au train pour les travailleurs.

Or, selon l'article 1218 du code civil, un «cas de force majeure» peut justifier de pas remplir sa part d'un contrat – et par exemple d'un contrat de travail. Ainsi, ce texte dispose dans un secon alinéa :

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.[...]

Pas de sanction, mais des retenues

Dans cette optique, la grève des cheminots peut servir à justifier une absence. Sur le site service-public.fr, on lit ainsi que le «salarié empêché d'aller au travail ou retardé, en raison d'une grève des transports en commun ou de manifestations, ne peut pas être sanctionné. Dans ce cas, il peut invoquer la force majeure en présentant un justificatif de son retard ou de son absence (par exemple de la compagnie de transport).»

L'existence d'une justificatif est important. France 2 relevait d'ailleurs que le personnel de la SNCF est à même d'en délivrer.

En cas d'absence, l'employeur est toutefois en droit, sauf convention collective contraire, d'effectuer des retenues sur la rémunération de son salarié, proportionnellement à son temps d'absence. Pour éviter une telle mesure, le salarié «peut récupérer les heures de travail perdues [...] ou poser un jour [...]», écrit le site service-public.fr.

Autre option, qui ne concerne que certains salariés, plutôt que travailler moins (mais passer plus de temps dans les transports), ou que poser une journée: recourir au télétravail. Pour ce faire, il faut toutefois que l'employeur, qui est en droit de demander à ses salariés de télétravailler s'ils ne peuvent se présenter au bureau, soit en mesure de fournir les équipements nécessaires.

Interprétations

Notons que certains avocats (lire ici Le Parisien) estiment cependant que la grève «n'est pas un cas de force majeure susceptible de vous exonérer de vous rendre sur votre lieu de travail». Cette interprétation est possible car le droit autour de cette question s'est en partie construit de manière jurisprudentielle, au fil des décisions de justice.

Dans le cas de certaines grèves, et selon des cas particuliers, des entreprises ont pu sanctionner leurs salariés. Ainsi la Cour d'appel de Versailles valide en 2014 le grief d'une entreprise contre son employé. Elle lui reproche - entre autres choses - de ne pas s'être organisé en amont pour éviter d'être absent, alors que la grève des transports avait été annoncée plusieurs jours auparavant.

Le reproche ici ne porte pas sur l'impossibilité de travailler en soi, mais sur le fait que le salarié n'ait pas posé une journée de congé ou de RTT en amont, comme l'avaient fait beaucoup de ses collègues sachant qu'il leur serait compliqué d'aller travailler. Prévenir le jour-même de votre absence (même en posant un congé), et à une heure où vous devriez déjà être en poste, ne jouera pas en votre faveur si vous portez recours contre d'éventuelles sanctions consécutives de votre absence.

