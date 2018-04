Bonjour,

Nous avons reformulé votre question pour la raccourcir. Voici votre question d'origine: «On nous rabache ces derniers temps que l'âge légal de départ à la retraite à la SNCF est de 52 ans. Mais en France la date de départ réelle dépend aussi de la durée de cotisation. Quelle est la durée de cotisation des agents au statut SNCF et quel est l'âge moyen de départ REEL en retraite? Merci»

Jusqu'au 31 décembre 2016, les personnels roulants de la SNCF pouvaient partir à la retraite à partir de 50 ans et les travailleurs sédentaires à 55 ans. Les réformes successives depuis 2008 ont augmenté tant la durée de cotisation que l'âge de départ légal pour l'ouverture des droits.

Depuis le 1er janvier 2017, cet âge minimum d'ouverture des droits augmente de quatre mois par an, pour atteindre en 2024 52 ans pour les conducteurs et 57 ans pour les autres. Comme nous l'expliquions dans une précédente réponse, l'âge d'ouverture des droits dépend aussi de la date de naissance des salariés. Comme indiqué sur le site de la caisse de prévoyance et retraite de la SNCF (CPR), les sédentaires auront donc le droit de toucher leur pension à partir de 57 ans s'ils sont nés après 1967, et les agents de conduite à partir de 52 ans s'ils sont nés à partir de 1972. Par ailleurs, les conducteurs devront avoir occupé ce poste pendant 15 à 17 ans pour bénéficier de l'ouverture de leurs droits à 52 ans.

41,5 annuités pour une retraite à taux plein

Mais l'ouverture des droits ne permet pas aux agents de la SNCF de bénéficier d'une retraite à taux plein. Depuis la réforme des retraites de 2008, la durée de cotisation est passée de 37,5 à 41,5 années aujourd'hui, et continue d'augmenter pour se rapprocher de celle du régime général. Le nombre de trimestre requis pour une retraite sans décote selon la date de naissance des salariés est visible dans ces tableaux:

Prenons par exemple, un agent de la SNCF non roulant né le 1er janvier 1968. Il pourra ouvrir ses droits à 57 ans (en 2025). Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il devra avoir cotisé 168 trimestres, soit 42 annuités. Pour annuler sa décote sur trimestre manquants, il devra travailler jusqu'à 61,2 ans. Sinon, une décote de 1,250% sera appliquée par trimestre manquant (sur 18 trimestres maximum).

Un conducteur né à la même date pourra ouvrir ses droits le 1er juillet 2019, à 50,8 ans. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il devra avoir cotisé 166 trimestres, soit 41,5 annuités. Pour annuler sa décote sur trimestre manquants, il devra travailler jusqu'à 54,8 ans. Sinon, une décote de 1,125% sera appliquée par trimestre manquant (sur 16 trimestres maximum).

Âge moyen de 53,5 ans et 57,6 ans en 2016

Enfin, vous nous demandez quel est l'âge moyen de départ «réel» à la retraite des cheminots. Dans un rapport de 2016, le Conseil d'orientation des retraites (COR) a étudié l'âge conjoncturel de départ à la retraite. Il s'agit de «l’âge moyen de départ d’une génération fictive qui aurait, à chaque âge fin (au 31 décembre de chaque année, ndlr), la même proportion de retraités que celle observée au cours de l’année». Cet indicateur est utilisé par le COR pour définir l'âge moyen. En 2015, selon le COR, les conducteurs partaient à la retraite à 53 ans (contre 50,5 ans en 2008). Pour les sédentaires, cet âge est de 57,5 et de 57 ans, respectivement pour les hommes et pour les femmes (contre 55,5 et 55,3 ans en 2008).

Selon le CPR, en 2016, cet âge moyen continuait d'augmenter puisqu'il était de 53,5 ans pour les agents de conduite et de 57,6 ans pour les agents sédentaires.

Le COR explique:

La suppression de la mise à la retraite d’office et l’octroi de mesures d’accompagnement incitatives à la prolongation d’activité (attribution d’un 10e échelon d’ancienneté par exemple) ont contribué à la progression de l’âge conjoncturel. D’autres effets sont venus s’ajouter comme l’augmentation du nombre de trimestres requis pour l’obtention du taux plein ou encore l’instauration d’une décote (avec montée en charge progressive) à compter de 2010.

Selon ses prévisions, l'âge moyen de départ en retraite des agents de la SNCF devrait d'ailleurs continuer à augmenter pour s'établir en moyenne à 61 ans sur la période 2025-2060.

Notons enfin, comme le fait remarquer Marianne, que les cheminots ne sont pas les seuls à bénéficier d'un régime spécial. Les militaires, policiers, ou agents d'EDF font notamment partie des coporations pouvant partir à la retraite plus tôt que les salariés du régime général.

Cordialement,

Pauline Moullot

