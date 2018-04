Bonjour,

Cette question revient régulièrement sur les réseaux sociaux, relancée par les comptes de la droite catholique ou de l'extrême droite. Effectivement, Emmanuel Macron n'a pas souhaité publiquement de « joyeuses Pâques » aux catholiques de France. Ni à la télévision, ni sur les réseaux sociaux, dont il est pourtant un grand adepte. En séjour au Touquet (62) avec sa femme Brigitte Macron pendant le week end de Pâques, et alors que le pays fait face à de larges contestations des cheminots, le président n'a pas répondu aux sollicitations des internautes. "Il ne s'agit pas d'une tradition républicaine, si?" justifie-t-on dans l'entourage présidentiel.

Les mécontents reprochent notamment au président de la République d'avoir une laïcité à géométrie variable et de privilégier les autres communautés religieuses, à défaut des chrétiens-catholiques. Plusieurs tweets reprochent en effet à E. Macron d'avoir par exemple manifesté publiquement son soutien aux musulmans pendant l'Iftar, ou bien sa participation au diner annuel du Crif (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France). Et ce même si Emmanuel Macron avait souhaité un joyeux noël en décembre dernier à partir de son compte personnel (et non celui de l'Elysée).

L’Iftar est un moment de partage.

Je le partage ce soir avec la communauté musulmane française.https://t.co/k5nvTcGzfg — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 juin 2017

Nous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année à tous nos concitoyens. Brigitte et Emmanuel Macron pic.twitter.com/2Bs8v2VdK6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 décembre 2017

Dans un "Billet politique" sur France Culture, le journaliste Frédéric Says s'interroge sur le fait, pour un président, d'envoyer des messages de bonnes fêtes à certaines communautés religieuses. «Faut-il fêter toutes les fêtes religieuses pour ne pas faire de jaloux ? Quand faut-il s'arrêter pour n'oublier personne ?». La chronique se termine par une interrogation : « Et si le plus simple, c'était que les responsables politiques ne célèbrent aucune fête religieuse ? Après tout, les athées, les incroyants, les agnostiques ne sont jamais célébrés par messages officiels».

Si l'on regarde le cas des prédecesseurs d'Emmanuel Macron, on remarque que les voeux de Pâques par les présidents ne sont pas légion. Durant son mandat, François Hollande n'a jamais transmis de messages aux chrétiens français pour les fêtes pascales. Rien non plus du côté de Nicolas Sarkozy - qui a tweeté à Pâques seulement après son mandat.

François Mitterrand, en revanche, le 31 mars 1988, avait profité de son passage dans l'émission Question à domicile sur TF1, pour souhaiter de «joyeuses Pâques», en prenant bien soin de ne pas limiter son message aux seuls chrétiens.

«Pâques, cela a une signification symbolique depuis des milliers d'années. C'est passé de la religion juive, cela y est resté, à la religion chrétienne, et nous sommes de cette culture-là. Alors je dis "Joyeuses Pâques" à vous, tous les Français. Je ne choisis pas. "Joyeuses Pâques" à chacun d'entre vous, vous voterez comme vous voudrez le 8 mai, mais soyez aussi heureux qu'il est possible pour vivre ensemble ces fêtes de Pâques. Au revoir.»

Cordialement,

Marie-Perrine Tanguy