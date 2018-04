Bonjour,

Dimanche 1er avril, plusieurs médias français ont, en effet, affirmé que plus d'un million d'Egyptiens avaient voté pour le footballeur Mohamed Salah lors de l'élection présidentielle, où Abdel Fattah al-Sissi, président sortant, a été réélu avec 97% des voix. Et ce n'était même pas un poisson d'avril.

«La star de Liverpool Mohamed Salah, auteur d’une saison exceptionnelle du côté de la Mersey est une idole dans son pays, l’Égypte. Le Pharaon aurait même reçu un peu plus d’un million de voix lors de l’élection présidentielle égyptienne», écrit par exemple, au conditionnel, Ouest-France dans un article titré : «Plus d'un million d'Egyptiens ont voté pour Mohamed Salah».

Même chose pour Yahoo Sports ! et So Foot qui ont, eux aussi, aussi décroché le million. Mais ne donnent aucune source fiable pour cette info.

Plusieurs médias étrangers ont aussi raconté cette belle histoire. En Belgique, le site du quotidien La Libre détaille même : «Avec ce nombre impressionnant de votes, la star de l'équipe nationale égyptienne finit donc officieusement deuxième, devant Moussa Mustafa, sans être un réel candidat». Aux Etats-Unis (via Fox Sports) ou en Angleterrre (via le Daily Mirror), partout la même histoire.

Et pourtant : rien ne permet de dire, à ce jour, qu'un million d'Egyptiens ont voté pour le footballeur de Liverpool, Mohamed Salah, lors de la dernière élection présidentielle.

«C'est impossible à prouver»

Contacté par CheckNews, Ariane Lavrilleux, correspondante pour Europe 1 en Egypte crie à l'intox : «C'est impossible à prouver. Ce que l'on sait, c'est que 7% des bulletins remplis ont été comptabilisés comme nuls. Parmi eux, des insultes, et plusieurs autres noms, dont celui de Mohamed Salah. Combien pour le seul footballeur ? Impossible de le savoir. 1,7 million de bulletins nuls ont été comptés, selon la Commission Electorale Egyptienne, qui a tenu une conférence de presse hier. C'est tout ce que l'on sait, ils n'ont pas compté les bulletins avec le nom de Mohamed Salah dessus. Ils n'ont pas compté, non plus, ceux avec des insultes dessus».

Plusieurs votants ont, en effet, posté la même image sur Twitter : celle d'un bulletin de vote avec le nom de Mohamed Salah ajouté, sous ceux des deux candidats officiels, Abdel Fattah al-Sissi et Moussa Mustafa :

Combien ? «Impossible de le savoir»,répond Eric de Lavarene, correspond de Libé en Egypte. Mais certainement pas un million. «C'est un site egyptien parodique qui a le premier lancé l'intox, mais aucune agence sérieuse n'a repris», raconte-t-il, avant d'ajouter : «Les médias français ont vraisemblablement confondu le nombre de bulletins nuls avec le nombre de gens qui ont "voté" Salah».

On résume donc : contrairement à ce qu'on écrit plusieurs médias, en France, mais aussi en Belgique, en Angleterre et aux Etats-Unis, il est impossible d'affirmer qu'un million d'Egyptiens ont voté pour leur idole, le footballeur et ailier droit Mohamed Salah, auteur de 29 buts en championnat cette saison sous le maillot de Liverpool. Selon les dires de la Commission Electorale Egyptienne, 1,7 million de bulletins nuls ont été comptés. Parmi eux, des bulletins avec le nom de Mohamed Salah, sous ceux des deux candidats. Combien précisément ? Impossible de le savoir, les bulletins barrés du nom du footballeur étant rangés parmi l'ensemble des bulletins nuls.

Bien cordialement,

Robin Andraca