En bref, si votre train est annulé pour raison de grève, vous avez l'assurance d'être remboursé, quel que soit le type de billet.

Pour les trains annulés en raison de la grève

Les billets des trains annulés pour cause de grève seront remboursés sans frais, même s'ils portent les mentions "non échangeables" "non remboursables". Ceci concerne la totalité du réseau, TGV, intercités, TER et aussi OUIGO.

Pour OUIGO, la filiale low cost de la SNCF, l'entreprise précise que l'usager recevra "automatiquement un bon d’achat du montant de votre réservation dans les 7 jours suivant la date initiale de voyage" . Si le client veut un remboursement en cash, il lui faudra passer par le formulaire Ouigo.com.

A noter que le remboursement est également possible, concernant la SNCF, pour les voyages aller-retour, à la condtion qu'un des trajets corresponde à un jour de grève. Si vous avez par exemple réservé un aller retour avec départ le 3 avril (jour de grève) et retour le 7 (où il n'y a pas de grève prévue), vous pouvez vous faire rembourser l'intégralité du voyage.

Même chose pour OUIGO : le site de la filiale précise qu'un voyage aller-retour sera également intégralement remboursé "si l'un des deux trajets est prévu entre le 2 à partir de 19h et le 29 avril 2018".

Pendant toute la période du conflit social, la SNCF a prévu de donner les informations sur les trains circulant la veille des trajets dès 17h.

Si vous ne souhaitez plus voyager et que votre train n'est pas annulé

Il n'est pas nécessaire que le train soit supprimé pour que le remboursement sit effectué. Si vous avez voulu annuler un voyage prévu un jour de grève, vous avez l'assurance d'être remboursé, alors que votre train n'est pas supprimé. Et ce même si le billet n'est pas remboursable ni échangeable. Ceci s'applique aux TGV, Intercités et TER.

Pour OUIGO, si vous ne souhaitez plus voyager et que le train est maintenu, il est précisé (sans plus de détail) sur le site que "vous devez faire une demande de remboursement depuis le formulaire de contact".

Les conditions de remboursement s'appliquent (pour le moment) jusqu'à fin avril

Même si le conflit est prévu pour une durée plus longue, jusqu'à fin juin, la SNCF n'a pour l'heure prévue les conditions de remboursement que jusqu'à la fin du mois. Mais l'entreprise fait savoir que le dispositif "devrait logiquement être prolongé si la grève l'était".

