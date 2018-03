Bonjour,

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas défilé ensemble lors de la Marche Blanche, organisée en hommage à Mireille Knoll, tuée à son domicile parisien. Les leaders du FN et de la France insoumise, dont la présence n'était pas souhaitée par le Crif, ont été chahutés lors de cette marche, comme l'ont raconté les journalistes de Libé Rachid Laïreche et Tristan Berteloot.

Mélenchon et Le Pen ensemble lors de ce défilé ? C'est ce que l'on pouvait croire, en revanche, en lisant un «bloc» diffusé pendant la Matinale de LCI le 29 mars, dans lequel on pouvait lire : «Marche Blanche : M. Le Pen et J.-L. Mélenchon ensemble». Ce «bloc» était visible à l'antenne pendant toute la durée de la chronique de Christophe Jakubyszyn, qui se demandait si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avaient bien fait de défiler (mais sans jamais sous-entendre qu'ils l'avaient fait côte à côte).

La formule, reprise dans un tweet du compte officiel de LCI, a choqué de nombreux militants Insoumis, dont Antoine Léaument, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon :

Comment expliquer la présence et le sens de ce «Marine Le Pen et Mélenchon ensemble», qui ne reflète même pas la chronique diffusée dans le même temps sur la chaîne ? Contactée par Checknews, la direction de LCI a évoqué, sans en dire plus, une «formule malencontreuse», et nous a asuré que le «bloc» serait retiré de l'antenne. Ce samedi matin, c'est l'ensemble de la chronique qui n'était plus accessible.

