Vous faites référence à plusieurs Tweet accusant la député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, d'avoir ri pendant la cérémonie d'hommage à Arnaud Beltrame, le gendarme tué par le terroriste Redouane Ladkim à Trèbes. Des personnalités politiques, comme Wallerand de Saint Just, président du groupe Front national au conseil régional d'Ile-de-France, ont publié sur leur compte Twitter une capture d'écran du direct de la cérémonie à l'Elysée. Sur la photo, on voit Clémentine Autain regarder en souriant une femme qui porte son visage entre ses mains, caché par un foulard. A côté des deux élues, Jean-Luc Mélenchon, le visage triste. En commentaire de la capture, Wallerand de Saint Just indique :

Mais que voit-on exactement ? En regardant l'extrait de la vidéo tirée du direct de l'hommage, on voit simplement Annaïg Le Meur, députée La République en marche, retirer ses lunettes pour essuyer son visage mouillé par la pluie. Elle regarde sa voisine de droite, Clémentine Autain. Puis, Clémentine Autain redresse la tête et regarde devant elle, le visage aussi grave qu'avant d'avoir esquissé un sourire fugace. La scène dure cinq secondes. Rien de plus.

Elle est visible ici à partir de 1:53:50 :

Clémentine Autain a répondu à ses détracteurs sur son compte Twitter :

Surtout que ce petit moment se passe avant le début de l'hommage. Consternée par cette tentative sur les réseaux sociaux d'instrumentalisation politique à l'occasion d'un hommage qui rassemble. https://t.co/iIHreMqKJi — Clémentine Autain (@Clem_Autain) 29 mars 2018

