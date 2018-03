Bonjour,

En octobre 2017, CheckNews s'était penché sur @AlertesInfos. A l'époque, nous avions considéré que ce compte, qui comptait alors 40 000 abonnés, était «plutôt fiable» (dans le sens où il reprenait des informations produites par d'autres médias). Le créateur du compte, Anthony, 27 ans, qui travaille dans la communication et habite toujours dans la région de Nantes, expliquait sa démarche : «Je ne suis pas journaliste. Mon seul objectif avec ce compte, c'est de relayer rapidement des informations sourcées». Et de fait, c'était jusqu'alors plutôt le cas.

La situation, depuis, a sensiblement évolué : @AlertesInfos est devenu début mars @Brevesdepresse. La raison ? «"AlertesInfos" pouvait prêter à confusion avec d'autres sites, applis ou comptes Facebook qui n'ont rien à voir avec celui-ci (...) C'est désormais @Brevesdepresse qui prend le relais», expliquait @Brevesdepresse à ses 60 000 abonnés le 9 mars.

Contacté par CheckNews, Anthony confirme : «En lisant Le Monde, je me suis rendu compte que la personne qui tenait le site Alertes Infos relayait des fausses infos, je ne voulais pas être associé à ça».

Ne voulant pas perdre ses dizaines de milliers d'abonnés, il modifie simplement le nom de son compte et sa photo de profil. Mais oublie de créer un compte @AlertesInfos, afin d'éviter que l'ancien compte ne soit repris... Ce qui arrive. Un autre utilisateur récupére très rapidement le nom @AlertesInfos. «J'ai demandé à cette personne, dont j'ignore l'identité, de cesser d'utiliser ce nom. Il ne m'a jamais répondu», affirme Anthony, qui ajoute : «j'aurais dû créer un @AlertesInfos juste après, mais je ne pensais pas que quelqu'un allait me piquer le nom».

La confusion règne depuis sur le réseau à propos du compte @AlertesInfos. Et pour cause : sinon le nombre d'abonnés (moins de 1000 à l'heure où nous écrivons ces lignes), le nouveau @AlertesInfos fait tout comme l'ancien, du nom jusqu'à la photo de profil (en passant par sa bio Twitter, copiée-collée sur celle de... @Brevesdepresse). Seule différence, mais de taille : il relaie de fausses informations.

Le nouveau @AlertesInfos moins fiable que l'ancien

Un exemple : le 27 mars dernier, en effet, quatre jours après l'attentat de Trèbes, où quatre personnes ont été tuées, @AlertesInfos tweetait : «Le gouvernement appelle à éviter les lieux très fréquentés (Centre commercial, lieux touristiques, marché)», en citant un tweet publié la veille où l'on pouvait lire : «La menace d'une attaque terroriste dans les prochains jours est extrêmement élevée. Restez prudent (sources gouvernementale)».

Le message a depuis été retweeté près de 1000 fois. Or, aucune annonce allant en ce sens n'a jamais été faite, comme nous l'a confirmé le service de presse du gouvernement, ainsi que celui du ministère de l'Intérieur.

Le pirate... dénonce un piratage

Contacté par CheckNews, le nouvel administrateur du @AlertesInfos, version 2018, n'a, pour l'heure, pas répondu à nos sollicitations. Mais semble vouloir entretenir la confusion.

Sur Twitter, le 27 mars dernier, il écrivait, en réponse à un internaute qui demandait s'il s'agissait encore d'un compte usurpé : «Je me suis fait piraté, l'autre compte est @brevesdepresse. Le pirate a changé notre nom ce qui explique notre nombre d'abonnés, j'ai dû recréer un compte Twitter».

On résume donc : en octobre 2017, nous avions jugé @AlerteInfos plutôt fiable. Depuis mars 2018, @AlertesInfos, pour différentes raisons expliquées ci-dessus, s'appelle désormais @Brevesdepresse. Le nom, le principe, et le logo d'@AlertesInfos a depuis été repris par une autre personne, dont on ignore l'identité, et qui relaie de fausses informations.

Bien cordialement,

Robin Andraca