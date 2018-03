Bonjour,

Nous avons reformulé votre question pour la raccourcir. Voici la question d'origine: «L'indépendance de Occurrence cabinet d’études spécialisé dans le comptage du public est mise en cause (ici notamment http://www.manuelbompard.fr/faire-comptes-regler-comptes/). Libé fait partie du collectif de médias faisant appel à cette entreprise privée ; Que répondez-vous à cette accusation ?»

Lors de la manifestation de jeudi dernier, les médias ont en effet donné leur propre chiffre. Comme Libération l'a expliqué dans plusieurs articles, une vingtaine de médias se sont réunis dans un collectif et ont confié ce comptage au cabinet Occurence. L'initiative fait suite à un billet de l'éditorialiste politique de France Inter, le 25 septembre.

Comment ça marche? Occurrence installe des capteurs en hauteurs, sur le chemin de la manifestation. Sur un écran qui filme toute la largeur de la rue (y compris les trottoirs), une ligne virtuelle est tracée. A chaque fois qu'un passant traverse cette ligne, les capteurs le détecte et il est décompté. Si la ligne est franchie en sens inverse, il ne sera pas compté. Le système, évidemment, n'est pas parfait. Il est vrai que des personnes collées les unes aux autres, masquées par des parapluies, ou par des fumigènes pourraient ne pas être enregistrées par le capteur. C'est pourquoi il est ensuite effectué des microcomptages à la main pour estimer une marge d'erreur et rectifier d'autant le nombre de manifestants.

Résultat de la mobilisation du 22 mars: 47 800 manifestants dans le défilé parisien selon Occurrence, un peu moins que les chiffres de la préfecture de police (49 000) et beaucoup moins que ceux des syndicats (65 000).

Un dispositif critiqué

Le dispositif a été critiqué dans la foulée.

Un journaliste de Marianne y a vu un décompte de la «police de la pensée» (oubliant que Marianne, certes absent du collectif, a déjà par le passé fait son propre décompte pour sortir de la «polémique ridicule» entre chiffres de la police et chiffres des organisations).

Le nombre de manifestants à Paris est estimé à 65.000 par les syndicats, à 49.500 par la police et à 47.800 par les médias dits indépendants et objectifs. La police de la pensée a réussi à faire mieux que la police. #Manifestations — Dion Jack (@DionJack2) 22 mars 2018

Le Média, lui, a délibérément choisi de ne donner que les chiffres des manifestants:

Bon ben @leMédiaTV a visiblement choisi de communiquer les "chiffres organisateurs". Communiquera-t-il (aussi) le chiffre des autres médias? https://t.co/RSOfgnyluh https://t.co/W4gBh1Ton9 — LibéDésintox (@LibeDesintox) 22 mars 2018

Titillée par le compte LibéDésintox, la co-fondatrice du Média Sophia Chikirou a alors critiqué directement le dispositif, sur la foi des résultats:

Des critiques synthétisées par l'insoumis Manuel Bompard, dans un billet de blog publié le 27 mars et intitulé: «faire les comptes ou régler les comptes», vers lequel vous nous renvoyez dans votre question.

Le directeur des campagnes de LFI y dénonce une proximité supposée entre le président de la société Occurrence, chargée du comptage des manifestants, et Emmanuel Macron. Un manque d'indépendance qui se signalerait aussi par le fait que le cabinet affiche parmi ses clients... la SNCF. Ce qui suffirait pour expliquer que ce comptage indépendant ait délibérément compté moins de manifestants que la police, et largement moins que les organisateurs.

Le président d'Occurrence est-il macroniste?

Vous nous demandez ce que nous répondons à ces accusations. Insistons d'abord sur la pluralité des médias du collectif, allant du Figaro ou des Echos jusqu'à Libération et Mediapart. Précisons aussi les conditions du choix d'Occurrence. Voici ce que raconte à Checknews Thomas Legrand, éditorialiste politique sur France Inter, à l'initiative du projet :

A la suite de mon édito, un confrère m'a parlé d'une société qui comptait les manifestants. J'ai googlé "décompte de manifestants" et j'ai fini par tomber sur Occurrence. Ce qui m'a intéressé, c'est justement que la société avait un dispositif de comptage des foules pas du tout dans un but politique, mais pour des entreprises, comme des centres commerciaux par exemple, soucieuses de l'exactitude du nombre, puisqu'elles font des ajustements logistiques à partir de ces données. Je suis allé le voir, et j'ai lancé un grand appel à l'ensemble des médias. On a fait des réunions, dans les locaux de l'AFP, par souci de neutralité. En tout cas, même si le patron d'Occurrence était très content que je le contacte, parce qu'il faisait du comptage de manifs depuis des années déjà sans aucune visibilité, ce n'est pas lui qui est venu me démarcher...

Regardons ensuite sur quoi s'appuie l'insoumis pour mettre en cause un lien entre le président d'Occurrence et le pouvoir en place: des tweets. Bompard en a sélectionné quatre. Les voici, par ordre chronologique:

Un tweet de Céline Mas, la directrice générale d'Occurrence, se félicitant de la victoire d'Emmanuel Macron. Contacté par CheckNews, le président du cabinet d'expertise Assaël Adary répond qu'il y a «25 collaborateurs à Occurrence. Aussi haute soit la fonction, leurs tweets et retweets n'engagent qu'eux mêmes». En résumé, leurs votes personnels n'influent pas sur la politique de l'entreprise, affirme son fondateur.

Deuxièmement, un tweet du président d'Occurrence félicitant une ancienne élève du Celsa (Céline Calvez) d'avoir été élue députée... et l'invitant à venir partager son expérience. Assaël Adary est un ancien élève du Celsa, et président des «Alumni». «Si elle avait été avec la France insoumise, je l'aurais félicité de la même manière», précise-t-il à Arrêt sur images.

En novembre, Adary retweete un message du secrétaire d'Etat au numérique interpellant Uber sur la protection des données... pour proposer ses services à la société de VTC (sous forme de plaisanterie).

Enfin, Bompard pointe un retweet d'Adary de la dircom d'EY Emmanuelle Raveau citant un tweet d'Emmanuel Macron sur l'entreprenariat. «Elle est aussi présidente d'une association de communicants dont je suis secrétaire général. Je n'ai fait que retweeter ma présidente», jusitifie-t-il.

Un dernier tweet, qui n'a pas été signalé par Bompard, ressurgit aussi sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un tweet de soutien à Aurore Bergé, alors candidate LREM aux législatives. «Aurore Bergé est une ancienne camarade du Celsa, c'est un tweet de soutien en réponse aux attaques dont elle était la cible».

Sur les quelques 800 tweets d'Adary depuis 2009, on trouve donc une poignée de tweets ayant un rapport plus ou moins proche avec Macron ou En Marche, mais aucun soutien officiel, et pas de prise de position pendant la campagne. Ajoutons qu'on voit mal en quoi les convictions personnelles du fondateur d'Occurrence (quoi qu'elle soient) mettent en cause a priori l'objectivité du dispositif de comptage proposé par la société.

La SNCF parmi ses clients... Mais aussi la CGT et CFDT

Autre critique censée étayer le manque d'indépendance dont est accusé Occurrence: le cabinet d'expertise compte de grands groupes parmi ses clients, dont la SNCF. Au total, Occurrence assure effectuer environ 150 missions par an pour 100 clients différents.

Cette liste est en effet affichée sur le site d'Occurrence, dans un onglet «références» de la rubrique Expertise. «La SNCF n'est plus notre client depuis 2011», rétorque Adary, qui précise que «ces références sont affichées pour mettre en valeur notre expérience mais ne sont pas toutes d'actualité». D'ailleurs, le cabinet d'expertise assure avoir aussi eu comme clients la CGT (en 2000) et la CFDT (plusieurs fois jusqu'en 2015).

La méthode est-elle fiable?

Dernière accusation: la méthode d'Occurrence serait peu fiable. Le cabinet rétorque qu'il effectue des comptages depuis 2007 et, preuve d'indépendance s'il en est, a déjà donné un nombre de manifestants supérieurs à celui communiqué par les syndicats. C'était lors d'une manifestation contre la réforme des régimes spéciaux, en 2007. Et que les micro-comptages à la main (que nous décrivons dans ce compte-rendu du comptage de la semaine dernière, auquel Libération a assisté) permettent de redresser la marge d'erreur estimée.

Précisons aussi que, depuis le premier appel du journaliste de France Inter Thomas Legrand (à l'origine de cette initiative), plusieurs réunions ont eu lieu entre les journalistes et ont permis d'affiner encore plus la méthode qui n'est, bien sûr, pas infaillible.

Comme l'explique cet article de Mediapart, plusieurs limites ont immédiatement été évoquées:

Il ne cache rien des biais de sa méthode. S’il y a trop de lumière, ça peut temporairement interrompre le capteur. S’il pleut, le compteur ne repère que les parapluies. Il faut aussi trouver une chambre d’hôtel ou un appartement au 5e ou 6e étage, nécessaire pour l’angle idéal de vue pour les capteurs (37° d’inclinaison), sans qu’il y ait trop d’arbres devant les fenêtres, et si possible au début du parcours pour être sûr d’avoir la foule maximale. Et cela dans un laps de temps très court, car les parcours de manifestation sont parfois annoncés très tardivement (ceux des dernières contre les ordonnances l’ont été la veille). Et parfois aussi, le parcours change en cours de défilé. D’où la nécessité de doubler les postes d’observation. Mais en dépit de ces objections, Assaël Adary assure qu’avec des méthodes de redressement apparemment crédibles (des extraits vidéo sont recomptés à la main, toutes les dix minutes, afin d’estimer la marge d’erreur), il peut fournir un résultat très fiable. Il explique que la sous-estimation de son chiffre brut oscille entre 16 et 23 %.

Occurrence, donc, ne nie pas que son décompte puisse être sous-estimé, mais en calculant une marge d'erreur la société la redresse d'autant. Lors du micro-comptage jeudi dernier, les salariés d'Occurrence expliquaient à Libération qu'ils choisissaient toujours la fourchette haute à appliquer lors des redressements, préférant prendre le risque de surestimer le nombre de manifestants, plutôt que l'inverse.

Surtout, plusieurs remarques faites par les médias ont été prises en compte. Sur les microcomptages notamment. Alors que l'article de Mediapart écrivait qu'un microcomptage avait lieu toutes les dix minutes (en fait, six microcomptages sont effectués dans chaque manifestation), c'est un journaliste d'Europe 1 qui lors d'une réunion de travail a suggéré de réaliser ces décomptes à la main en fonction de la densité. En effet, jusque là, une marge d'erreur moyenne était calculée à partir de tous les microcomptages et appliquée à tout le défilé. Réaliser les microcomptages sur des périodes peu denses, denses et très denses et d'appliquer le coefficient calculé à chaque séquence (la manifestation est divisée en séquences de dix secondes chacun) en fonction de leur densité. Pour dix secondes peu denses, le décompte sera redressé grâce au coefficient calculé sur un microcomptage peu dense, de même pour les séquences de dix secondes denses ou très denses. Au total, le cortège des fonctionnaires le 22 mars a été divisé en 872 séquences de dix secondes chacune.

Par ailleurs, la manifestation est aussi filmée dans son intégralité par les médias partenaires: les caméras sont aux mêmes emplacements que les capteurs, et permettent donc de refaire un comptage à la main si nécessaire. Lors d'un test le 16 novembre, à l'occasion de la manifestation contre les ordonnances Pénicaud le cabinet Occurrence, après redressement, avait décompté 8 700 participants, les journalistes du Monde, sur la base des images de BFM TV, en avaient recensé 8 300, et ceux de TF1 8 900. Soit des écarts de 3,4% et 2,2% entre le comptage du cabinet et les vérifications faites, a posteriori, par les journalistes. Le 22 mars, le Parisien a filmé la manifestation et tient les bandes à disposition des médias partenaires.

Plusieurs points de comptage

Certes, dans l'idéal, plusieurs points de comptages seraient nécessaires. C'est d'ailleurs ce qu'écrit Mediapart. Mais cela exige de connaître le chemin de la manifestation à l'avance, de trouver des hôtels ayant des chambres suffisamment hautes et disponibles pour installer les capteurs, et d'avoir d'autant plus de personnels mobilisés. Pas impossible donc, mais encore en test. Une réunion s'est tenue ce vendredi 30 mars entre les médias partenaires et Occurrence, pour débriefer du décompte. Les médias sont conscients de ces limites: il a donc été décidé d'installer deux points de comptage pour la prochaine manifestation.

Pourquoi le 22 mars, les deux points de comptage (un pour le cortège des fonctionnaires, un pour celui des cheminots) ont été installés à la toute fin du trajet? «Pour une autre manifestation, on avait mis les capteurs au début, et on nous a reproché de ne pas prendre en compte les personnes arrivant en cours de route», répond Adary qui précise lui aussi que «dans l'idéal il faudrait avoir deux points de comptage».

Ce vendredi, les médias ont eux aussi fait cette remarque. D'autant que c'est cette situation en fin de cortège qui expliquerait (partiellement) que les chiffres donnés par Occurrence sur la manifestation des cheminots aient été en deçà de ceux de la police (13100 contre 16500 pour la police et 25000 pour les organisateurs). Des heurts à partir de République auraient poussé des manifestants à quitter le défilé en cours de route. Si cela peut expliquer l'écart avec les chiffres préfectoraux, il est toutefois peu probable que 12000 personnes soient parties entre République et Bastille.

Comme leurs critiques, les journalistes ont eux aussi réclamé vendredi un point de comptage plus en amont. Avec toujours ce problème de logisitque, puisque selon Adary l'hôtel situé en toute fin de parcours était le dernier ayant une chambre située au moins au 4e étage disponible. La méthode étant perfectible à chaque comptage, réserver des chambres plus tôt ou faire appel à des particuliers font partie des pistes évoquées pour résoudre ce problème.

Les médias sont conscients d'une exigence de transparence pour répondre aux ciritiques. Publier les bandes, ou au moins les fichiers bruts et redressés en open source iraient donc dans le bon sens. Assaël Adary aussi assure être conscient de ces biais éventuels:

Je suis prêt à un débat pour être encore plus précis, et j'entends qu'on nous demande d'être encore plus fiables, mais pas que notre chiffre est faux. Ca, je le réfute.

Certes, la méthode est perfectible. Mais cela ne suffit pas pour autant à balayer entièrement le chiffre donné. Et surtout, le souci d'aménager et de perfectionner le dispositif depuis les premières réunions du collectif montre que l'objectif des médias partenaires est bien, à rebours des procès d'intention de certains, de livrer un décompte aussi précis que possible.

Cordialement,

Pauline Moullot