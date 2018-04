Bonjour,

Votre question fait référence aux propos tenus par Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, à l'égard de Bernard Cazeneuve, ancien Premier Ministre sous François Hollande. Durant une manifestation opposant zadistes et forces de l'ordre le 26 octobre 2014, le militant écologiste Rémi Fraisse était décédé des suites d'un jet de grenade lancée par un gendarme.

En meeting à Marseille dans le cadre des élections législatives, le 24 mai 2017, Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la 4ème circonscription des Bouches du Rhône, avait accusé Bernard Cazeneuve de s'être « occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse ».

La scène avait été captée par la caméra de France 5 pour l'émission C Politique et relayée dans plusieurs médias. Voici les propos tenus :

Mélenchon : comment il s'appelle le dernier là, que son nom m'échappe, qui était Premier ministre là, comment vous l'appelez ? Oui Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait gazer, matraquer, toutes les manifestations, et qui prend maintenant à venir faire sa petite tête de sainte nitouche pour me dire que c'es moi qui sait pas choisir entre le Front National et je sais pas qui [...]»