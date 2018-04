Bonjour

En Bref, le collectif n’est plus actif et a passé la main à une nouvelle génération de militants

Génération Précaire est un collectif de défense des droits des stagiaires lancé en 2005.

Libération rappelait dans un article de 2014 la genèse de ce collectif d'un nouveau genre :

Au démarrage, un texte posté sur un blog. Cathy, 32 ans et neuf stages, pousse un coup de gueule et appelle à la rébellion de tous les stagiaires. «Que se passerait-il, si par miracle, du jour au lendemain (ça s’appelle la grève), les stagiaires n’occupaient plus leurs postes ?», écrit-elle. Dès le lendemain, elle reçoit une centaine de mails de stagiaires dépressifs et surexploités. Ils décident de s’organiser en collectif, Génération précaire, et de se battre pour dénoncer l’usage abusif de stages dans certaines entreprises. Le 1er novembre, première grève des stagiaires : ils sont une centaine rue de Grenelle, le visage recouvert d’un masque blanc pour préserver leur anonymat.