Votre question fait suite à la révélation posthume de l'appartenance à la Grande Loge de France (GLDF) du gendarme Arnaud Beltrame, mort héroïquement lors de l'attaque terroriste du Super U de Trèbes. En effet, l'organisation maçonnique a publié un communiqué le 24 mars 2018, dans lequel la Grande Loge de France rend hommage à son Frère, «le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, membre de la Respectable Loge Jérôme Bonaparte à l’Orient de Rueil-Nanterre».

Communiqué de presse de la @GLDF_Officiel Hommage des Frères de la Grande Loge de France au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame : https://t.co/BgM0PVeaps pic.twitter.com/4Zj4iFV253 — GLDF (@GLDF_Officiel) 26 mars 2018

Un outing révélé avec l'autorisation de la famille

Le 28 mars 2018, dans un article consacré au parcours spirituel du gendarme, Le Figaro note que le Grand Maître de la Grande Loge de France a été autorisé par la famille du gendarme à révéler son appartenance à sa loge:

Philippe Charuel assure avoir rendu publique cette appartenance avec “l'accord de sa mère”, parce qu'il était “mort” et parce qu'il avait lu “injustement” qu'Arnaud Beltrame aurait “pris ses distances” avec la franc-maçonnerie.

Cette information nous a été directement confirmée par Philippe Charuel, qui indique avoir attendu l'autorisation de la mère et du frère d'Arnaud Beltrame avant d'annoncer son appartenance à la Grande Loge de France. Il présente le gendarme héroïque comme «un homme très engagé» au sein de la loge de Carcassonne, qu'il était «d'une assiduité totale» lorsqu'il fréquentait sa loge des Hauts-de-Seine et qu'il avait même été expert, c'est à dire qu'il veillait au bon déroulement du rituel maçonnique. Philippe Charuel dit avoir voulu rétablir la vérité après avoir lu dans un article de La Croix que le gendarme aurait pris ses distances avec la Grande Loge de France.

En ce qui concerne le fait de révéler l'appartenance d'une personne à la franc-maçonnerie, Philippe Charuel résume les règles: «Il est interdit de révéler l'appartenance d'un membre vivant. Pour des raisons de sécurité, on prête serment de ne pas révéler l'identité d'un frère. Par contre, il n'y a plus d'interdiction quand quelqu'un est mort». Il indique cependant avoir attendu la réponse de la famille du gendarme pour rendre publique son appartenance à la Grande Loge de France. Interrogé sur les cas de francs-maçons moins célèbres, Philippe Charuel répond :

Quand un de nos frères décède, il arrive parfois que la famille demande qu'on soit présents à l'enterrement, quand elle estime que son engagement était très important pour le défunt; ou que nous mêmes demandions à apparaître. Bien entendu la famille peut refuser.

Mais comment sait-on si un proche est ou non franc-maçon? A cette question, Philippe Charuel répond qu'un franc-maçon n'informe pas forcément ses parents ou ses enfants mais qu'en théorie, rien l'empêche de révéler son appartenance à une loge à son entourage. Aussi, il insiste qu'à la Grande Loge de France, «on ne prend pas chez nous quelqu'un qui n'a pas informé sa compagne». Dans le cas du gendarme, il se trouve que sa mère et son frère était au courant car il avait été introduit par un proche.

Deux victimes des attentats contre Charlie Hebdo déjà outées en 2015

Pour en savoir plus sur ces «outings» , CheckNews a contacté le journaliste de L'Express François Koch, qui tient le blog spécialisé dans la franc-maçonnerie «La Lumière». Dans un billet publié le 24 mars 2018, le journaliste François Koch était déjà revenu sur l'hommage maçonnique rendu au gendarme avec Philippe Charuel. François Koch confirme qu'il y a bien eu des précédents de révélations posthumes par des obédiences et nous écrit: «le plus célèbre outing s’est produit en 2015, car parmi les victimes de l’attentat de Charlie, il y avait 2 membres du Grand Orient De France».

Dans un billet de blog, il révélait les messages de deuils adressés par Jean-Francis Dauriac (PS), qui est le Vénérable Maître de la Loge Roger Leray, et par le Grand Maître Daniel Keller, qui faisaient part des décès de Bernard Maris, économiste et journaliste, et du journaliste Michel Renaud.

