Nicolas Sarkozy a, en effet, été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens.

Pourquoi «corruption» passive, et non «active», même si la loi punit de la même façon les deux (jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende) ? Contacté par CheckNews, un magistrat explique la différence entre les deux :

«La corruption active, c'est le corrupteur qui donne des sous pour corrompre, dans l'espoir d'une contrepartie. La corruption passive, c'est le corrompu qui perçoit de l'argent en échange d'une promesse ou d'un avantage qu'il fait à quelqu'un. L'application de la loi dit que ce n'est pas nécessaire que l'avantage promis soit effectivement réalisé».

