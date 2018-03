Bonjour,

Vous faites référence à cette photo, intitulée «Le mari, l'épouse et l'amant», qui se balade sur les réseaux sociaux depuis 2017, où l'on apercevrait Brigitte Macron, son ex-mari André-Louis Auzière, et son «amant», le très jeune Emmanuel Macron. Publiée sur le compte Facebook TweeBuzz en juillet 2017, elle avait été partagé 3 428 fois, suscitant des commentaires tels que «ce qui me choque c'est de coucher avec un gamin, il me semble que la loi n'a pas fait son boulot à l'époque», ou «ce qui est scandaleux c'est que certains profs sont poursuivis ....par contre les MACRON, c'est silence .... !!!!»

Or, il s'agit d'un montage grossier.

Pour s'en assurer, il suffit de faire une recherche par image dans Google (en important le montage en question dans la recherche d'images du moteur de recherche).

Très rapidement, dans Google, apparaît une photo sembable, avec le logo de France 3.

Et pour cause : cette photo est issue d'un documentaire sur Macron, La stratégie du météore, diffusée sur France 3 en novembre 2016. On comprend donc que le visage de la femme sous Brigitte Macron a été remplacé par celui du très jeune Macron.

Visage que l'on retrouve d'ailleurs dans le même documentaire sur France 3, au moment où la voix off explique que la grand-mère de Macron a «biberonné son petit fils à la littérature française, lui apprenant des poèmes de René Char quand il avait six ans».

Il était de toute façon improbable que le lycéen Macron ait ce visage à l'âge de quinze ans, âge auquel il a rencontré sa future femme, alors professeure de français dans le lycée jésuite d'Amiens, La Providence.

Dernier point : l'homme à gauche de Brigitte Macron, présenté comme son ex-mari, n'est pas non plus son ex-mari. Pour en avoir le coeur net, CheckNews a contacté... François Ruffin, député de la France Insoumise, et lycéen de La Providence, à l'époque où Macron y était aussi. Il nous a répondu par texto : «Pas sûr mais je dirais M. Hugot, prof de français». Information confirmée par le lycée, également contacté par CheckNews : «Il s'agit bien de Claude Hugot, aujourd'hui retraité».

On résume : cette photo est un montage grossier. Emmanuel Macron n'a jamais figuré sur cette photo de groupe des enseignants du lycée La Providence, à Amiens. Et l'homme présenté comme l'ex-mari de Brigitte Macron était en fait professeur de français dans le lycée.

Bien cordialement,

Robin Andraca