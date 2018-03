Bonjour,

Samedi 24 mars 2018, des centaines de milliers de manifestants ont répondu à l'appel de la manifestation contre les armes à feu "March for Our Lives", à Washington. Vous souhaitez savoir combien de personnes étaient présentes, puisque vous avez vu passer deux chiffres distincts : 200 000 et 800 000 participants. Nous vous expliquons à quoi ils correspondent.

Le chiffre de 800 000 manifestants est l'estimation communiquée par les organisateurs de "March for Our Lives". Ce nombre ne correspond qu'à celui des manifestants de Washington et ne prend pas en compte d'autres marches organisées dans d'autres grandes villes des Etats-Unis. Il a souvent été repris par les médias américains qui citent généralement les organisateurs comme source. Certains, comme la chaîne de télévision USA Today, prennent le soin de noter que, s'il est vrai, alors la manifestation anti-armes est sans doute le plus grand rassemblement organisé à Washington. Plus important encore que la Marche des femmes sur Washington, qui a eu lieu le 21 janvier 2017, qui aurait réuni plus de 500 000 personnes au lendemain de l'investiture de Donald Trump.

Ce rassemblement de masse est cependant contrebalancé par une voix discordante : celle de l'entreprise américaine spécialisées dans l'estimation de foule Digital Design & Imaging Service Inc (DDIS). Elle considère (avec une marge d'erreur affichée de 15%) que 202 796 personnes ont manifesté contre les armes dans la capitale des Etats-Unis (contre 440 000 pour la marche des femmes selon l'estimation de DDIS).

Pour l'instant, les médias américains notent qu'aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué. Il est donc difficile de vous dire qui se rapproche le plus de la réalité. Cependant on peut noter, à la manière du Washington Post que le nombre de trajets effectués dans le métro de Washington est deux fois moins importants pour la journée de la marche contre les armes à feu (558 735 trajets) que lors de la marche des femmes (1 001 616 trajets). Il se peut donc que la manifestation anti-armes n'ait pas dépassé la manifestation des femmes. Samedi, le métro de Washington notait tout de même qu'à 16 heures, le nombre de trajets était 2,5 fois plus important qu'un samedi normal.

Cordialement,

Jacques Pezet

