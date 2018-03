Bonjour

Vous nous posez cette question alors qu'on a beaucoup parlé du doyen de la faculté de droit de Montpellier, qui a démissionné après l'évacuation musclée de la fac, dans la nuit de jeudi à vendredi :

Il n'existe pas officiellement de titre de doyen. C'est l'appellation, par tradition, qui peut être donnée au directeur des UFR (Unités de formation et de recherche). Il est élu pour une durée de 5 ans par le conseil de l'UFR. Il ne doit pas être confondu avec le président de l'Université, qui dirige lui l'ensemble des UFR. Le rôle du directeur/doyen est essentielllement la gestion de l'équipe pédagogique. Il agit par délégation du président, qui le pouvoir sur le plan juridique. Il est élu par le conseil de l'UFR.

Le directeur de l'UFR se fait donc parfois appeler doyen de la «faculté» autre terme correspondant à une appellation traditionnelle, mais ayant disparu des textes.

Yann Bisiou, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à Montpellier, s'amuse de cette coquetterie : «Certains directeurs d'UFR se plaisent à se faire nommer ainsi. Mais d'autres tiennent au contraire à ne pas l'être. Il y a eu un retour de cette revendication sémantique depuis une dizaine d'année et la LRU (réforme de l'université votée en 2007), eu égard aussi à l'appelation "dean", utilisée à l'étranger.»

Voici par exemple ce que mentionnent les statuts de l'UFR de médecine de Créteil :

Voici ce que prévoit le code de l'éducation (sans mention du terme «doyen», donc) :

Article L713-3

Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.

Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.

Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50%. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.

Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.