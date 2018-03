Bonjour,

Nous avons reformulé votre question originale («Yitzhak Yosef, Grand Rabbin d'Israël, aurait qualifié il y a une semaine un individu afro-américain de "singes" lors d'un sermon. Aucun média national français (y compris Libé) n'a relayé cette info : est-ce une intox ou un manque de courage des rédactions ?»).

Le 20 mars 2018, l'Anti-Defamation League, une ONG américaine spécialisée dans la lutte contre l'antisémitisme, a réagi sur Twitter aux propos tenus par le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef en relayant un article en anglais de The Times Of Israel acoompagné de ce commentaire :

Les propos à connotation raciste tenus par le grand rabbin d’Israël Yitzhak Yosef, qui compare les personnes de couleur avec "des singes", sont absolument inacceptables.

Racially charged comment made by Israeli Chief Rabbi Yitzhak Yosef, comparing people of color to "monkeys", is utterly unacceptable. https://t.co/uQRPk7meyl — ADL (@ADL_National) 20 mars 2018

En lisant l'article du journal anglophone The Times of Israel, on peut apprendre que lors d'un sermon tenu le 17 mars 2018, le grand rabbin Yitzhak Yosef a employé le terme péjoratif hébreux «kushi», qui est l'équivalent aujourd'hui de «nègre» en français, puis le mot «singe» pour désigner des Afro-Américains.

Voici ce que le grand rabbin a dit lors de son sermon, où il évoquait la bénédiction des arbres fruitiers au cours du mois printanier du calendrier hébraïque, Nissan, selon une traduction en anglais du site britannique Jewish News, que nous traduisons nous-mêmes en français:

Vous ne bénissez pas chaque Kushi. Quand vous marchez dans la rue aux Etats-Unis, toutes les cinq minutes vous voyez un Kushi. Allez-vous les bénir à chaque fois ? Il faut que ça soit un Kushi dont la mère et le père sont blancs... Car si vous savez que cet enfant singe est ainsi venu à eux, qu'il est venu d'eux comme ça, alors vous pouvez lui donner une bénédiction car c'est une créature différente. Alors faut-il qu'il ait deux Kushis pour le bénir ? Non !

A la lecture de cette traduction, on comprend donc que le grand rabbin séfarade a vraiment qualifié les personnes noires de «kushi» puis de singe, qui ne doivent pas toujours être bénis. Les commentaires du rabbin Yitzhak Yosef ont été mal accueillis par de nombreuses personnes de la communauté juive à travers le monde. En plus de la condamnation des propos par l'Anti-Defamation League, on peut noter que le rabbin en chef du Royaume-Uni, Ephraim Mirvis, a vivement critiqué son homologue israélien, en déclarant que «la terminologoie employée est profondément injurieuse et totalement inacceptable». La député israélienne, d'origine éthiopienne, Pnina Tamano-Shata a qualifié les propos du grand rabbin de «honte pour la communauté mondiale du droit judaïque».

Contacté par le site d'information Ynet, à l'origine de cette révélations, le bureau du grand rabbin séfarade d'Israël a défendu que Yitzhak Yosef n'avait fait que reprendre un extrait du Talmud. Le site britannique Jewish News conteste cet argument notant que :

Le passage cité ne compare pas les enfants noirs à des singes. Au lieu de cela, il semble faire la liste de différentes créatures, qui pourraient être bénies, parmi lesquelles les personnes noires, les éléphants et le singes. De plus, si l'emploi du mot Kushi est tout à fait normal dans le Talmud, ce n'est plus le cas dans la manière de parler des Israéliens de nos jours.

En résumé : Le grand rabbin d'Israël Yitzhak Yosef a bien tenu des propos racistes, dans lequels il parle des personnes noires comme étant des «kushis», un terme hébreux qui se traduirait par «nègre» en français, et il a assimilé les enfants noirs à des «singes».

