Vous souhaitez savoir qui choisit les questions soumises aux auditeurs par Eric Brunet dans son émission Radio Brunet sur RMC et quelle valeur il faut accorder à ses résultats. Pour ceux qui ne connaissent pas ces interrogations, en voici quelques exemples glanés sur Twitter:

Comment sont choisies les questions des Brunetmétries?

Pour vous répondre, nous avons contacté l'émission de radio.

Son producteur éditorial, Gilles Vale, nous a répondu:

La réflexion autour des fameux "Brunetmétries" se fait de manière collégiale chaque matin. Chaque membre de l'équipe autour d'Eric Brunet (3 personnes) apporte ses idées de thématiques qui pourraient faire l'objet d'un débat. Puis, à l'issue de cette réflexion collective et de notre traditionnelle revue de presse, notre collègue Eric Brunet a tous les "outils" pour rédiger efficacement les "brunetmétries" de l'émission.

Il y a donc une équipe de quatre personnes (Eric Brunet inclus) qui va réfléchir à des thématiques dans l'actualité qui pourraient être soumises à l'opinion des auditeurs. Eric Brunet rédige alors ses questions.

Quelle valeur peut-on accorder aux résultats de ces "sondages"?

Ces consultations ne représentent que les personnes qui ont voté et ne sauraient être représentatives de l'avis général des Français. En effet, il ne s'agit pas de sondages effectués sur un groupe représentatif de la population française, mais uniquement sur les personnes qui écoutent l'émission d'Eric Brunet et qui se donnent la peine d'aller donner leur avis, ou encore des personnes qui tombent par hasard sur ses questions. On ne sait rien de l'âge, du sexe ou de la catégorie sociale des votants.

S'ils sont un peu dégourdis en informatique, ils peuvent tout à fait voter plusieurs fois sur le site de RMC, ou plus simplement influencer le sondage à l'aide de plusieurs comptes sur Twitter. Il est donc très facile de manipuler ces sondages. Aussi on peut très bien imaginer qu'un groupe de militants signale le sondage à ses adhérents pour faire peser la balance de son côté.

Enfin, on notera que les votants n'ont le choix qu'entre deux réponses très manichéennes: être d'accord ou pas avec Eric Brunet. Il n'est pas possible de ne pas avoir d'avis.

En résumé: les questions posées par Eric Brunet sont le fruit du travail d'une équipe de quatre personnes. Eric Brunet écrit les questions qu'il adresse à ses auditeurs. Ces derniers, ainsi que d'autres personnes qui tomberaient sur les consultations donnent leur avis. La méthode employée n'étant pas représentative de l'ensemble de la population française, on ne peut pas généraliser les résultats de ces consultations.

