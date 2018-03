Bonjour,

«Count Dankula» est un youtubeur écossais, reconnu coupable par la justice de son pays après avoir appris à son chien, dans une vidéo, à faire des saluts nazis. Il risque jusqu'à six mois de prison.

L'histoire commence en avril 2016. Dans une vidéo publiée sur son compte, et supprimée depuis, Mark Meechan, de son vrai nom, filme le chien de sa petite amie. La vidéo, dont on retrouve encore des bouts en ligne, démarre ainsi : «Ma petite copine la ramène toujours pour dire à quel point son chien est mignon. Donc j'ai décidé de le transformer en la chose la moins mignonne du monde : un nazi.»

Comment s'y prend-il ? En répétant sans cesse au chien de sa copine «Tu veux gazer des juifs ?» pour attirer son attention. Mais aussi en le filmant en train de regarder un discours d'Hitler, ou en lui apprenant à mimer un salut nazi, en levant la patte droite.

A la fin de la vidéo, le Youtubeur précise : «Au fait, je ne suis pas nazi. Je voulais juste énerver ma copine.»

La vidéo, vue par 3 millions de personnes, n'a pas fait rire tout le monde. Quelques jours après sa publication, suite à plusieurs plaintes, le youtubeur a été arrêté par la police, et placé en garde à vue. Il est depuis poursuivi par la justice écossaise.

Lors de son procès, qui s'est tenu en septembre 2017, le youtubeur, âgé de 29 ans, a continué à affirmer que l'unique but de cette vidéo était d'énerver sa petite amie. Ce n'était pas l'avis de Ephraim Borowski, directeur du Conseil écossais des communautés juives. «Il y a une distinction très claire qui doit être faite entre une remarque désinvolte, et la somme d'efforts nécessaires pour former un chien comme cela. J'ai de la peine pour ce chien», a-t-il déclaré à la barre.

Ricky Gervais soutient le Youtubeur

Ce 20 mars, l'homme a été reconnu coupable de «graves injures» par un tribunal écossais, qui s'est basé sur la loi sur les communications de 2003, qui régule le web au Royaume-Uni. Il risque jusqu'à six mois de prison, et une amende. Pour le shérif Derek O'Carroll, pas de doute, cette vidéo était bien de nature «antisémite et raciste».

Sur sa chaîne Youtube, Mark Meechan conteste ce verdict. «Je sais pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je connais mes opinions. La réalité dans cette histoire, la voilà : je ne suis pas antisémite, et j'ai fait cette vidéo pour énerver ma petite amie. Si la justice ne veut pas de cette réalité, et la remplacer par la sienne, je ne peux rien faire.»

Depuis sa condamnation, le youtubeur a reçu le soutien de l'humoriste Ricky Gervais. Sur Twitter, le créateur de la série The Office, plusieurs fois animateur des Golden Globes ces dernières années, a écrit : «Un homme a été condamné par la justice britannique pour avoir fait une blague "gravement injurieuse". Si vous ne respectez pas les droits d'une personne à dire des choses que vous pourriez trouver "gravement injurieux", alors vous ne respectez pas la liberté d'expression.»

Le youtubeur connaîtra sa peine le 23 avril prochain.

Peut-on rire de tout, et même de l'Holocauste ? En 2018, la question se pose encore, et particulièrement sur Youtube. Pour avoir multiplié les plaisanteries et références nazies dans plusieurs de ses vidéos, l'un des plus célèbres youtubeurs au monde, PewDiePie, avait perdu, en février 2017, son contrat avec Disney. Sans que la justice américaine ne soit saisie.

Bien cordialement,

Robin Andraca