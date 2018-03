Bonjour

L'indicateur du nombre de personnes radicalisées en France est désormais le Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste (FSPRT). II a été créé en mars 2015 pour recenser les individus exclusivement identifiés comme des radicaux religieux (à la différence des fichés S). Sont comptabilisés dans ce fichier des personnes signalées par les services de renseignement, les États-Majors de Sécurité des préfectures (EMS), et des particuliers, via le Centre National d’Assistance et de Prévention de la Radicalisation (CNAPR). Selon la manière dont on compte, le nombre de personnes «radicalisées» dans ce fichier varie entre 11 000 (les actifs) et 20 000 (la totalité des personnes référencées). Il est difficile de reconstituer l'évolution des dernières années, car la manière de comptabiliser a changé.

Selon que vous lisiez un article de Francetvinfo, ou un article de LCI, vous comprendrez qu'il y environ 12 000 personnes dans le fichier, ou 20 000 (LCI). En fait, tout dépend de ce qu'on compte.

Les derniers chiffres disponibles ont été publiés lors de la communication du Plan national de prévention de la radicalisation, le 23 février dernier. Le ministère de l'Intérieur donnait les chiffres suivants :

Si on additionne le totalité des personnes recensées, on arrive à 19745, ce qui explique que nombreux médias évoquent 20 000 personnes radicalisées/présentes dans le FSPRT.

Pour autant, ce total agrège des strates différentes.

- Ainsi, 10960 personnes sont prises en compte, c'est à dire considérées comme actives. Ils correspondent à des signalements d’individus qui, soit sont encore en phase d’évaluation pour juger si le signalement est pertinent, soit nécessitent, après cette évaluation, un suivi régulier et rigoureux. En somme, ceux qui représentent un danger potentiel de par leur radicalisation.

- 3557 sont en veille. C'est à dire dont les «signalements ne suscitent plus d’inquiétude et ne nécessitent donc plus une surveillance active» des services.

- 4604 sont cloturés. Et ne nécessitent donc plus aucune surveillance. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) permet que les fiches des «inactifs» soient conservées pendant cinq ans dans le fichier. Mais la Place Beauvau précise que «les signalements abusifs ou erronés d’individus qui n’ont jamais été radicalisés ne sont pas conservés dans le fichier.»

Quelle évolution?

Il est difficile de répondre à ces questions : comme le précisait le ministère dans la communication du Plan national de prévention de la radicalisation : «l’exactitude de ces données dépend de la qualité de l’alimentation des champs par les services. Aussi nous ne pouvons établir que des tendances».

La comparaison avec les années précédentes est d'autant plus complexe que le fichier est jeune, dynamique, et que la manière de communiquer des autorités a beaucoup changé en la matière.

Beaucoup de confusion ces dernières années

Un retour sur l'année dernière permet de mesurer la complexité du débat.

Dans leur rapport de mars 2017, les sénateurs écrivaient que «17 393 individus [sont] inscrits au FSPRT».

Au début du mois d’août, dans une interview au Journal du Dimanche, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, déclare que le nombre de personnes inscrites sur ce fichier «ne cesse d’augmenter, avec aujourd’hui plus de 18 500 signalements.»

Mais en novembre dernier, dans un document de quatre pages publié à l’occasion de la fin de l’état d’urgence, la Place Beauvau indiquait : «nombre d’inscrits au Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste (FSPRT) : 12 000».

Le nombre d'actifs plutôt en baisse

En fait, c’est la manière de communiquer qui a changé, sans que cela ne soit clairement précisé. Comme expliqué plus haut, ces différents nombres dépendent de la strate que l'on comptabilise (les actifs, en veille, etc...).

Si on se focalise sur les seuls actifs, en novembre 2017, le ministère avait donné à Checknews le nombre de 12075.

En mai 2016, devant la commission parlementaire chargée d’évaluer l’efficacité de l’antiterrorisme français, Olivier de Mazières, alors chef de l’Etat-major opérationnel de prévention du terrorisme (Emopt), avait différencié les «13 000 signalements actifs» et les «plusieurs centaines de signalements [qui] sont soit en veille, soit clôturés».

Il y avait donc 13 000 «signalements actifs» en mai 2016 et 12 000 «suivis actifs» en novembre 2017. Selon les derniers chiffres, ce total serait tombé à 10960.

Une tendance à la baisse qui confirme ce que disait le ministère à Checknews en novembre 2017 : «depuis plusieurs mois, la part des suivis actifs tend effectivement à baisser, avec une augmentation correspondante des signalements mis en veille ou clôturés.»

La baisse du nombre de radicalisés actifs n'implique donc pas nécessairement une baisse du risque. Elle traduit le fait que des personnes considérées comme actives ont cessé de l'être, où on été classées en veille après leur évaluation.

«Le haut du spectre»

Ajoutons, pour compliquer encore les choses, qu'un autre distingo a parfois été fait dans la communication des chiffres, évoquant cette fois les «cibles», le «haut du spectre» ou les «objectifs».

Fin 2016, le Journal du Dimanche avance en «exclusivité» le chiffre de 15 000 inscrits au FSPRT, dont 4 000 dans le «haut du spectre». En avril 2017, le Monde cite à son tour le chiffre de «4 000 "objectifs" des services» de renseignement, pour un total de 16 000 inscrits.

Le «haut du spectre» concerne «les individus les plus radicalisés, les plus dangereux, suivis par la DGSI », explique en janvier au Parisien le chef de l’Emopt de l’époque, Olivier de Mazières. Le dernière communication du ministère, datant de fin février, ne donne pas la part de ce haut du spectre parmi les quelque 10960 actifs.

