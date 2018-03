Bonjour,

Nous avons raccourci votre question. Voici ce que vous nous aviez demandé: «Pourquoi ne communiquez-vous pas les montants perçus par Facebook pour vérifier l'information sur son réseau ? Il s'agirait de donner une transparence au financement par une société américaine d'un média français lui même financé par l'argent public. Merci.»

-1) Nous n'avons jamais fait mystère du fait que nous étions rémunérés par Facebook : nous l'avons dit dans cet article en date du 8 janvier. Nous l'avions déjà dit sur France Inter le 30 décembre. Soit avant qu'un article du Canard Enchaîné ne prétende révéler l'existence du partenariat (avec le Monde).

-2) Nous n'avons jamais fait mystère de la nature du partenariat que nous avions avec Facebook. Il était expliqué dans l'article précité du 8 janvier. Pour faire court, Facebook nous adresse une liste de liens correspondant à des contenus signalés. Nous les vérifions. Si vous êtes lecteur de CheckNews, vous verrez qu'il existe deux types de réponses sur notre plateforme. Environ 90% des réponses qu'on fait le sont à des questions d'internautes. C'est la raison d'être de CheckNews. D'autres articles ont été faits à partir des liens que nous signale Facebook. Ces derniers articles ne sont pas présentés de la même manière.

Dans le titre de la réponse, nous précisons qu'il s'agit d'un lien repéré par Facebook.

Et à la fin de chacun de ces articles, nous répétons dans une note qu'il s'inscrit dans un partenariat que nous résumons brièvement :

-3) Nous n'avons jamais fait mystère de ce que ça rapportait à Libé.

Dans le même (toujours) article du 8 janvier, nous écrivions ceci :

En échange de ce travail, Facebook nous rémunère donc. Le montant versé dépend du nombre de papiers vérifiés. A Libé, le montant perçu en 2017 (première année du contrat) nous permet à peu près de financer deux postes supplémentaires.

Si vous voulez en savoir plus, les deux postes évoqués correspondent à environ 100 000 dollars. Ce que nous avons donc touché pour la première année du contrat, en 2017. Nous devrions toucher davantage en 2018 (peut-être deux fois plus). Mais c'est impossible de vous le dire aujourd'hui puisque le montant mensuel dépend du nombre de vérifications que l'on fait. On n'est pas payé pareil si on en fait 10 par mois et si on fait 30. En janvier, on a été payé 20 000 dollars environ (pour 25 vérifications environ). Cela ne pourra pas excéder cette somme, ou marginalement.

Est-ce que c'est idéal, comme mode de financement? Non. Bien sûr que non. Mais la structure CheckNews (6 personnes) ne peut aujourd'hui exister (tristesse) que grâce à ces financements extérieurs. Pour vous faire un petit historique, l'équipe de Désintox, ancêtre de CheckNews, a toujours grossi via des partenariats extérieurs. La collaboration que nous avons depuis 2012 avec Arte, à qui nous fournissons des Désintox en format vidéo, permet ainsi de rémunérer deux membres de l'équipe. Ajoutez les deux membres payés grâce à Facebook et vous arriverez à peu près au compte. Vous comprendrez aussi que ce modèle insatisfaisant l'est aussi pour une partie de l'équipe qui dépend de contrats par nature incertain. Vous comprendrez que l'équipe n'est pas décisionnaire en la matière.

En l'état, nous considérons que ces solutions sont un moindre mal. Parcer qu'elles nous permettent d'exister. Pour autant, nous espérons qu'elles sont temporaires. Nous assurons surtout nos lecteurs qu'elles n'entravent en rien notre travail et notre liberté. Et nous leur demandons d'en juger par eux même. Aucun partenariat ne nous fera faire ce que nous ne voulons pas faire. Nous tenons par ailleurs à être aussi transparents que possible sur le sujet, et cette réponse en est une nouvelle preuve.

Voilà. Vous savez tout, ou presque.

Cordialement

C.Mt