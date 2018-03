Bonjour,

En bref : Il est impossible de répondre précisément à cette question, en raison de la difficulté d'accèder aux données, et de les vérifier. Pour autant, un chercheur, contacté par Checknews, évoque un taux de syndicalisation actuel de 20% au sein de la SNCF.

Dans le détail : Dans une étude publiée fin 2013, le chercheur Dominique Andolfatto, spécialiste du syndicalisme (Université de Bourgogne-Franche-Comté /Credespo) expliquait que l'obtention de ces données relève du bon vouloir des organisations syndicales :

La recherche de ces informations est loin d’être aisée et soulève de nombreuses questions. Et lorsque des données sont collectées, rien n’assure qu’elles correspondent effectivement aux réalités humaines. Et si, dans le cas français, la loi du 20 août 2008 «portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail» a refondé les règles de représentativité syndicale sur la base de sept «critères cumulatifs» – dont «les effectifs et les cotisations» (7ème critère)4–, cela n’oblige aucunement les organisations syndicales à tenir à jour et publier le nombre de leurs adhérents. Cela reste en effet une question purement interne ou privée. Seul le juge, en cas de contentieux sur la représentativité, peut demander communication des effectifs et vérifier que le syndicat serait effectivement «représentatif», soit en règle avec les sept critères qui permettent d’accéder à la «représentativité» et donc reconnu comme un interlocuteur social dans l’entreprise

Dans son étude, datée de décembre 2013, le chercheur avait recueilli les données suivantes sur le nombre d'adhérents (colonnes de gauche). La colonne de droite indique l'audience lors des élections CE de 2011.

Si l'addition de ces effectifs déclarés menait, comme on le voit, à un taux de syndicalisation d'environ un tiers, le chercheur avait pondéré ces données, et était arrivé à l'estimation d'un taux de syndicalisation probable entre 20 et 25 % des cheminots. La prudence du résultat s'expliquait, comme évoqué ci dessus, par la difficulté d'accéder à des données, aux soupçons que l'on peut avoir sur la fiabilité des données recueillies (certaines données étant jugés manifestement surrévaluées), et aux hypothèses choisies pour essayer malgré tout de fournir une estimation.

Interrogé par Checknews, le chercheur, qui travaille actuellement à un ouvrage sur les cheminots, explique qu'il n'a pas eu accès à beaucoup de données plus récentes, mais que le taux de syndicalisation n'a pu que decroître depuis sa première étude :

La première raison est l'évolution de la structure des cheminots : il y a une diminution relative du personnel d'exécution, qui est le plus syndiqué. Par ailleurs, j'observe en tant que chercheur de plus en plus de rétention de l'information de la part des syndicats. Seule la CGT livre aujourd'hui des informations sur le sujet, quoi qu'on puisse penser de elur fiabilité par ailleurs. On peut imaginer que cette frilosité à communiquer s'explique par le fait que le taux de syndicalisation n'évolue pas forcément à la hausse. Il y a plutôt une conjonction d'éléments qui laisse à penser que le taux est plutôt à la baisse.

Le chercheur estime ainsi le taux de syndicalisation actuel à «20%, au plus».

A noter que la DARES (direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques - Ministère du Travail) livre aussi des taux de syndicalisation, mais par secteur (et non par entreprise), en se basant sur l'enquête Conditions de travail. Celle ci est menée tous les sept ans. Dans sa dernière édition (2013), 33 676 individus ont répondu au volet « actifs occupés » de l’enquête. Une question sur l’adhésion syndicale était posée à l’ensemble des salariés : «Êtes-vous adhérent ou sympathisant d’une organisation syndicale de salariés ? Oui, adhérent / Oui, sympathisant / Non».

Publiée en mai 2016, la dernière enquête de la DARES, basée sur l’enquête sur les Conditions de travail 2013, indiquait que 11 % de l’ensemble des salariés français se déclaraient syndiqués. La même étude affirmait que «les salariés de la fonction publique (20% de syndiqués) sont deux fois plus syndiqués que ceux du secteur marchand et associatif (9%)», mais aussi que «18 % des salariés des transports déclarent être membres d’une organisation syndicale. Dans ce secteur, des PME côtoient de grandes entreprises publiques (la RATP, la SNCF, la Poste ou Aéroports de Paris), où les syndicats demeurent fortement implantés en dépit des transformations intervenues ces trente dernières années».

En résumé, il n'existe aucun chiffre vérifiable du taux de syndicalisation au sein de la SNCF. Sur la base d'hypothèses et de données incomplètes et parfois sujettes à caution obtenues auprès des organisations syndicales, le chercheur Dominique Andolfatto estimait fin 2013 que le taux de syndicalisation de l'entreprise ferroviaire se situait entre 20% et 25%. Le même chercheur estime que ce taux n'a pu que baisser ces dernières années et estime que le taux actuel est plus proche des 20%. De son côté, la DARES (en intrerrogeant cette fois les salariés), évalue à 18% le taux de syndicalisation dans le secteur des transports, mais toutes entreprises confondues.

