Bonjour

Vous faites allusion à deux articles susccessifs consacrés en mars dans Libération au chanteur Eddy de Pretto.

Le premier est la critique du journaliste Olivier Lamm, publiée le 5 mars dans Libération, de l'album Cure d'Eddy de Pretto. Critique dont la chute résume la teneur générale (très négative, donc) : «Loin de nous l’idée de reprocher au Français de se rêver en produit prêt à consommer, mais ce premier album est en tout point monstrueux.»

Le deuxième est un article réalisé dans le numéro de Libé des écrivains une dizaine de jours plus tard (le 16 mars). Il s'agit d'un texte de Mathieu Bermann. L'écrivain, commentant la pochette de l'album Cure, imagine que la photo de l'artiste qui l'illustre est celle d'un selfie posté sur le site de rencontre gay Grinder. «Cher Eddy de Pretto… La pochette de votre album fait immanquablement penser aux sites de rencontres, pleins de ces selfies que les garçons prennent tard le soir, pas forcément sobres, devant des miroirs pas forcément propres, seuls chez soi dans le but de ne pas le rester.»

S'en suit la dialogue qui aurait pu avoir lieu (ou pas) si l'écrivain (qui trouve le chanteur à son goût) avait répondu.

La publication de ce deuxième texte sur la page Facebook de Libé, dix jours après la critique vacharde, a suscité des commentaires évoquant (comme votre question) un «acharnement» de Libé.

Ces deux articles ne peuvent être rangés sur le même plan. Quoi qu'on pense du texte de Mathieu Bermann («drague bon enfant» selon certain commentateurs, exercice de style lourdingue, etc.), il n'est pas l'oeuvre d'un journaliste mais d'un écrivain, dans le cadre d'un numéro qui offre carte blanches aux invités. Il n'engage pas la rédaction.

Il n'en va évidemment pas de même concernant la critique, qui mérite une réponse plus détaillée. Tout d'abord, un critique (littéraire, musical, théâtral) ne s'acharne pas sur (ni ne critique) une personne (Eddy de Pretto, dans le cas qui nous intéresse), mais son oeuvre (l'album Cure). Ce qui est différent. Même si, dans le cas qui nous intéresse, ce qui a pu être reproché à Olivier Lamm, c'est d'être allé au-delà de la critique de l'œuvre (ce dont il se défend).

Pour autant, la «violence» (selon certains) du texte pose la question du droit (du devoir?) d'un journaliste à critiquer «violemment» un livre/une disque/ une pièce de théâtre. Ce débat n'est pas qu'extérieur au journal. La meilleure preuve est qu'il s'est même posé, en interne, à Libé, au lendemain de la publication de l'article d'Olivier Lamm. «Plus qu'un débat, c'était une mise en cause directe de mon travail», affirme même le journaliste. Pour le dire autrement, la question que vous nous posez, certains journalistes de Libé l'ont posée. Parmi les griefs, l'emploi du terme «monstrueux», et une forme de mépris de classe que certains ont cru déceler dans la critique.

Etant absent lors de cet échange, Olivier Lamm n'a pu y répondre directement. Il a donc adressé à la rédaction du journal une lettre, à propos de son texte. Avec son autorisation, CheckNews la publie donc. Elle constitue la meilleure réponse à votre question.

Voilà ce qu'Olivier Lamm a écrit à l'ensemble de l'équipe :

Bonjour à tous ,

Étant absent ce jour, je n’ai pu assister au comité de rédaction dont Eve Beauvallet m’a rapporté quelques mots au sujet de ma critique d’Eddy de Pretto – jugée très violente et, j’imagine injuste, par certains – publiée mardi.

Je suis très ennuyé de n’avoir pu assister au débat et y défendre mon texte – dont j’avoue avoir sous-estimé la portée en l’écrivant dimanche (d’autant qu’il s’agit d’un article très court). Mais sans doute que je n’aurais rien changé si j’avais mieux jugé la caisse de résonance d’internet et le sujet de débats enflammés dont fait l’objet cet album.

Je prends la discipline de la critique très au sérieux, parce que je prends l’art très au sérieux, à la fois pour ce qu’il est, pour l’importance qu’il joue encore, dieu merci, dans notre société. Pour la grande plupart des articles que j’écris, qui sont positifs pour une grande majorité et dont la vertu est de défendre des œuvres fragiles – fragilisées par un état de fait médiatique où trop peu de journalistes prennent la responsabilité, à mon avis, de s’engager –, j’ai très à cœur de communiquer de manière simple et pédagogique, sans exclure aucun lecteur. La critique négative n’est pas le revers de ce travail, tout au contraire. Il s’agit de préciser un goût et, si j’ose dire, des priorités. Surtout dans le cas d’œuvres d’obédience populaires et/ou médiatisées dont nous nous faisons une tâche sérieuse, au sein du service Culture, de signaler non seulement l’existence mais l’importance éventuelle et les particularités.

La violence, je la perçois dans l’extrême complaisance avec laquelle certains collègues dépassionnés d’autres médias voient leur activité, qui consisterait à se faire l’echo de tous les objets qu’on leur «vend» comme importants, et dont ils énumèrent les particularités tels que fournis par les attachés de presse de maisons de disque toujours plus cyniques et désinvestis de leur mission première, la découverte de talents (ce sont eux dont je parle en évoquant ces gens effrayés d’écrire sur le rap parce qu’ils n’en écoutent pas).

Concernant ce premier album d’Eddy de Pretto, je l’ai critiqué avec sincérité, en mon âme et conscience et avec les connaissances qui sont les miennes, mes outils d’analyse, j’ose espérer une certaine expertise liée à mon expérience professionnelle, en espérant que mes arguments seraient compris. Certains m’en ont félicité, très heureux de lire un article dont ils estimaient qu’il avait été rédigé de manière indépendante et en toute liberté. D’autres ont été blessés qu’un artiste qu’ils estiment puisse être ainsi critiqué. Je n'écris ni pour les premiers, ni pour les deuxièmes. Si je le faisais, je perdrais tout discernement. J’écris la critique d’une œuvre d’art qui paraît dans un contexte particulier, sur pièces, en essayant de me détacher des chantages qu’on fait de plus en plus à la critique et aux artistes – une responsabilité «morale» vis-à-vis des possibles vexations et sensibilités des uns et des autres et dont nous savons pour la plupart qu’il n’y a aucune limite à leur action néfaste.