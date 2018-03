Bonjour,

Nous avons raccourci votre question. Voici ce que vous nous avez demandé: «Nicolas Sarkozy a-t-il vraiment utilisé le mot kärcher? Je n’ai jamais réussi à entendre la phrase contenant ce terme. Il semble avoir parlé de «débarrasser ce cette racaille» mais n’a pas utilisé karcher. Avez vous cette info ?»

Nicolas Sarkozy a bien utilisé ce mot, à plusieurs reprises. Et il l'assume.

Le 19 juin 2005, Sidi-Ahmed Hammache, 11 ans, est tué devant chez lui, à la cité des 4000 à la Courneuve, par deux balles perdues.

Le lendemain, Nicolas Sarkozy alors ministre de l'Intérieur, se rend à la Courneuve. C'est dans l'appartement de la famille de la victime qu'il prononce pour la première fois la fameuse phrase au kärcher. La journaliste du Monde, Marion Van Renterghem, raconte la rencontre entre le ministre de l'Interieur et les proches de Sidi-Ahmed Hammache. Voici son récit:

Dans l'appartement de la famille en deuil, des voix de talkie-walkie surgissent soudain de la cage d'escalier. Le bas de l'immeuble grouille de voitures et de policiers, les rues du quartier sont bloquées. L'ascenseur est en panne, comme d'habitude, et on a le temps d'identifier les visiteurs qui montent à pied le long des murs taggés, dans les odeurs pénibles. "C'est Sarkozy" , annonce quelqu'un. La nouvelle n'émeut pas grand monde. Les palabres continuent. (...) Le ministre essaie d'amadouer la soeur de la victime, Baïa, 9 ans, noyée dans les sanglots : "Tu sais que j'ai un fils de 8 ans ?" Puis annonce autoritairement "trois choses" à la petite assemblée : 1. "Les coupables seront retrouvés et punis" ; 2. "Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité des 4 000. On y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra, mais ça sera nettoyé. Dans un second temps seulement, on parlera de prévention. La police de proximité sera renforcée, avec 20 ou 30 policiers" ; 3. "J'imagine que vous n'avez plus envie de vivre là. On va vous reloger ailleurs, vous serez mieux." Le ministre et sa suite sortent en promettant un "cadeau" à Baïa, repliée dans sa douleur.

Contactée par CheckNews, Marion Van Renterghem confirme que ces propos ont été tenus hors caméra, dans l'appartement de la famille.

La première fois qu’il a prononcé cette phrase, c’était dans l’appartement, devant la famille. Il n’y avait ni caméra ni journaliste, sauf moi qu’il n’a pas identifiée comme telle car je me trouvais dans l’appartement avant lui, depuis plusieurs heures, à discuter avec la famille. Je précise que je n’ai pas masqué mon identité, comme a essayé de le faire croire son entourage par la suite. Il ne me l’a simplement pas demandée et j’étais sur place avant lui, sans savoir qu’il viendrait. Je me rappelle lui avoir dit « Bonjour M. le ministre » à son arrivée et lui avoir serré la main, comme toutes les personnes présentes dans l’appartement.

Un peu plus tard dans la journée, devant les habitants et les caméras, il réitère sa volonté de «nettoyer» la cité. Mais cette fois le mot kärcher n'est pas prononcé, comme en témoigne cet extrait du Soir 3 (à partir d'1'53), où il annonce «on va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000».

Le 29 juin, Nicolas Sarkozy retourne à La Courneuve. Et explique à des jeunes que «le terme "nettoyer au kärcher" est un terme qui s'impose».

En juin 2016, Nicolas Sarkozy alors presque candidat à la primaire de la droite, assumait toujours sur France 2. Comme le rapporte Le Lab, il répondait à une question sur Trump:

Trump dit, "j’aime pas les arabes", c’est pas une transgression, c’est une bêtise. Quand je dis "on va nettoyer au Kärcher", c’est pas une transgression, c’est une réalité et j’aurais dû le faire plus.

Dans votre question, vous évoquez l'expression «se débarasser de cette racaille». Il a aussi prononcé ces mots, mais sur la dalle d'Argenteuil, quelques mois plus tard. En octobre 2005, alors qu'il se rend dans un commissariat sous les huée, le ministre de l'intérieur s'adresse aux habitants dans une tour: «Vous en avez assez einh? Vous en avez assez de cette bande de racailles? Et bien on va vous en débarasser» (à 0'54).

Cordialement,

P.M

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.